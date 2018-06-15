5 интересных книг о современных культурных явлениях

Вы думали, что книги пишут только о заумных вещах, типа влияния неоязычества на темпы роста ВВП? Нет, в реальной жизни есть куда более интересные вещи. Сегодня вы подкинем вам книги о явлениях в массовой культуре, мимо которых просто невозможно пройти.

Дэвид Купер – «Властелины Doom»

Продвинутым товарищам хорошо известны имена Джона Ромеро и Джона Кармака. А если вы не знаете, кто это такие, то сейчас самое время расширить кругозор. Если коротко, то это создатели наиболее успешных и известных шутеров от первого лица – Quake, Doom, Wolfenstein. Это на их творчестве выросло, как минимум, два поколения геймеров.

Игровая индустрия до этого дуэта и после – это совершенно разные миры. Два гениальных фантазёра создали не просто целый отдельный мир, а множество таких миров! Книга будет интересная не только любителям стрелялок. Тут описано взаимодействие двух талантливых людей, каждый в своей сфере, что всегда занимательно.

Также повествование изобилует байками, шутками и слухами из истории видеоигр.

Морито Акио – «Sony. Сделано в Японии»

История успеха Японии – это технологии, непрерывный поток высоких технологий. И в потоке этом особенно ярко светится звезда Sony. Эта корпорация имеет широчайший ассортимент, а история успеха самого предприятия будет крайне интересна практически любому.

Конечно, лучше всего историю изучать из первых уст. Гениальный менеджер Акио Морита рассказывает о своих управленческих решениях, роли интуиции и простой бытовой удачи на многомиллиардном рынке бытовой электроники.

Касин Гейнс – «Назад в будущее. История создания»

Культовый фильм, точнее трилогия. Как говаривал Джейсон Конфуций, если вы не любите фильмы «Назад в будущее», у вас нет души. Мощный сценарий, хорошая игра актёров, яркие образы… эх, сейчас таких фильмов уже не снимают.

В данной книги автор увлекательно рассказывает о создании ставших культовыми фильмов. В книге полным-полно отрывков из интервью актёров, сценаристов и режиссёра.

Дэвид Кушнер – «В угоне. Подлинная история GTA»

А вот это уже ближе к современности. Тут в теме не только олдфаги. Здесь рассказывается не только и не столько история самой игры Grand Thief Auto, сколько об их создателях – братья Хаузер и их компании Rockstar Games.

Создатели эти не слишком тепло встретили книгу, сказав лишь, что автор посмотрел на дело под несколько странным углом. Помимо самих событий книги, тут есть яркое описание среды и времени, когда формировались братья Хаузер.

При этом частичка массовой культуры давно намертво вросла в искусство. Да, деды сейчас скажут, что видеоигры не могут быть искусством… но мы-то знаем, что это именно так, верно?

Дмитрий Соколов-Митрич – «Яндекс. Книга»

Классная история успеха нескольких советских компьютерщиков, которые в итоги заработали миллиарды долларов. Автор не поленился и опросил уйму людей, которые в разное время приложили руки к успеху самой популярной поисковой сети в рунете. Современную Россию нельзя представить без Яндекса.

Книга рассказывает не только о самом бренде «Яндекс», но и в влиянии интернета в целом на современное российское информационное пространство.