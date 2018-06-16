Нескучные версии скучных профессий

О людях такой профессии не снимают блокбастеров. Они если и попадают в кадр, то лишь для того, чтобы главный герой (шпион, например, или хотя бы полицейский) перепрыгнул через одного из них и понёсся дальше. Однако иногда скучные, рутинные, тоскливые профессии имеют весьма неожиданные вариации, которые назвать неинтересными язык не повернётся.

Высотный «лампочник»

Высокие здания и сооружения в обязательном порядке должны быть оборудованы предупреждающими лампочками, чтобы в темноте в них не врезался самолёт, вертолёт или какой-нибудь автожир. Вот и приходится электрикам вооружаться альпинистским оборудованием и лазать по телевышкам и небоскрёбам, чтобы заменить перегоревшую лампочку.

Мусорщик-огнемётчик

В Китае придумали, как можно быстро очищать ЛЭП от мусора – с помощью огнемёта! Если провода не слишком высоко, то жгут прямо с земли. В противном случае есть специальный огнемётный дрон.



Лесоруб-вертолётчик

Пилот вертолёта – это уже и так не самая скучная профессия, но есть ещё более интересная, узко специализированная должность. С помощью специальных пил они расчищают от веток пространство вокруг проводов. Есть ещё и лесорубы, которые пилят ёлки или сосны.





Мусорщик на Эвересте

Мусор на Эвересте давно стал большой проблемой. И проблему эта власти Непала стараются решить. В частности, решено было сформировать специальную бригаду альпинистов-мусорщиков, которые очищали бы склоны от следов человеческого пребывания – консервные банки, пакеты, сломанное оборудования или даже трупы.

Вязальщик-шпион

Вяжущая бабушка – далеко не самое безобидное существо. Есть немало свидетельств того, старушки шпионили за силами неприятеля в тылу. Первой такой шпионкой была Молли Ринкеру, которая орудовала во времена войны за независимость в Америке – сидит себе, вяжет, и краем глаза считает силы неприятели, слушает в половину уха разговоры офицеров, а потом передаёт добытую информацию через линию фронта.