7 отвратительных звуков, которые люди издают ртом

Казалось бы, такие мелочи не должны нас выводить из равновесия, но на деле получается почти наоборот – гадкие мелочи нервируют гораздо больше, чем что-то фундаментально неприятное. Вот наш топ мерзких звуков, которые мы слышим от окружающих:

Чавканье

В жизни такой мерзавец может быть вполне сносным малым, но во время обеденного перерыва хочется нанести ему тяжкие телесные повреждения. Есть тихо такой человек не умеет. Громкое чавканье он почитает за доблесть и искренне не понимает возмущения коллег.

Сербанье

Это тошнотворное явления, как правило, проявляется во время чаепития. Громкое втягивание в себя жидкости вызывает вспышки неконтролируемой агрессии. Вероятно, ваш сербающий товарищ по каким-то причинам ненавидит окружающих, сводите его к психологу.

Трубочка

Этот звук отчасти похож на предыдущий. Пока стакан полон хотя бы на 10%, то звука никакого нет, но когда напиток кончается, то последние капли выпиваются с удушающе блевотным звуком. Это похоже на пытку.

Кашель и чихание

Да, заболеть может каждый, но, «№;%;;%, надо же прикрываться хотя бы. Кашляем на весь офис, распыляем не только непереносимый звук, но и болезнь – какая прелесть! С чиханием похожая хрень – носите, ради Боги, ради Христа, и ради всех святых, носовой платок, которым можно прикрыться.

Отрыжка

Возможно, где-то в изысканном обществе вам бы и не сделали замечание, но для нас, простых людей, это неприемлемо! Не надо. Пожалуйста!

Зевание

Не выспались? Даже если так, то не надо показывать всем свою, мы уверены, впечатляющую пасть. Прикройтесь хотя бы рукой, не насилуйте наш слух.

Пение

Это самое страшное – человек без слуха и голоса пытается петь… Особенно это жестоко, если он избирает вашу любимую песню, которая после такого надругательства уже никогда не будет для вас прежней.