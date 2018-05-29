Самые сильные виды боли

Думаете, что самая сильная боль случается в момент, когда проигрывает ваша любимая команда? Ошибаетесь. Бывает намного хуже.
- Кластерная головная боль
Многие считают эту боль самой ужасной из всех. Женщины утверждают, что это больнее родов и ожогов. Боль наступает на лице в районе глазниц. Приступы жуткой боли длятся по несколько часов. Причины изучены очень мало, есть лишь предположения. Обезболивающие помогают мало. Некоторым не помогают вообще.
- Невралгия тройничного нерва
Другое название недуга – болезнь Фозергиля. Это хроническое заболевание, которое доставляет жуткую боль. Болит примерно между челюстью и глазами, в районе скул. Эта боль не поддаётся никаким болеутоляющим, а сама причина также мало изучена, как и в первом пункте.
- Рефлекторная симпатическая дистрофия
Это так называет болевой синдром при повреждении тканей. Причём повреждения эти могут быть относительно небольшими, несмотря на острейший болевой синдром. В крайнем случае возможен даже разрыв сердца. Явление изучено очень слабо, врачи иногда могут немного её приглушить сильными препаратами.
- Ожоги
Термические или химические повреждения тканей приносят сильнейшую боль. Причём она может не проходить очень долгое время. В отдельных случаях возможна остановка сердца от болевого шока.
- Защемление полового нерва
Половые органы насыщены нервными окончаниями и сосудами. А потому это весьма и весьма чувствительное место. Половой нерв идёт по всей длине члена и малого таза. Жгучая боль требует немедленной помощи врачей. Среди причин, как правило, механические повреждения.
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