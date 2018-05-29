Самые сильные виды боли

Думаете, что самая сильная боль случается в момент, когда проигрывает ваша любимая команда? Ошибаетесь. Бывает намного хуже.

Кластерная головная боль

Многие считают эту боль самой ужасной из всех. Женщины утверждают, что это больнее родов и ожогов. Боль наступает на лице в районе глазниц. Приступы жуткой боли длятся по несколько часов. Причины изучены очень мало, есть лишь предположения. Обезболивающие помогают мало. Некоторым не помогают вообще.

Невралгия тройничного нерва

Другое название недуга – болезнь Фозергиля. Это хроническое заболевание, которое доставляет жуткую боль. Болит примерно между челюстью и глазами, в районе скул. Эта боль не поддаётся никаким болеутоляющим, а сама причина также мало изучена, как и в первом пункте.

Рефлекторная симпатическая дистрофия

Это так называет болевой синдром при повреждении тканей. Причём повреждения эти могут быть относительно небольшими, несмотря на острейший болевой синдром. В крайнем случае возможен даже разрыв сердца. Явление изучено очень слабо, врачи иногда могут немного её приглушить сильными препаратами.

Ожоги

Термические или химические повреждения тканей приносят сильнейшую боль. Причём она может не проходить очень долгое время. В отдельных случаях возможна остановка сердца от болевого шока.

Защемление полового нерва

Половые органы насыщены нервными окончаниями и сосудами. А потому это весьма и весьма чувствительное место. Половой нерв идёт по всей длине члена и малого таза. Жгучая боль требует немедленной помощи врачей. Среди причин, как правило, механические повреждения.