Твой мужской журнал
Форма публикации

«Если каждый займёт свое место, появится много вакансий.»

— Александр Кулич

Самые сильные виды боли

MagMens
MagMens
29 Май, 2018 / 67 Просмотров

Думаете, что самая сильная боль случается в момент, когда проигрывает ваша любимая команда? Ошибаетесь. Бывает намного хуже.

  • Кластерная головная боль

Многие считают эту боль самой ужасной из всех. Женщины утверждают, что это больнее родов и ожогов. Боль наступает на лице в районе глазниц. Приступы жуткой боли длятся по несколько часов. Причины изучены очень мало, есть лишь предположения. Обезболивающие помогают мало. Некоторым не помогают вообще.

  • Невралгия тройничного нерва

Другое название недуга – болезнь Фозергиля. Это хроническое заболевание, которое доставляет жуткую боль. Болит примерно между челюстью и глазами, в районе скул. Эта боль не поддаётся никаким болеутоляющим, а сама причина также мало изучена, как и в первом пункте.

  • Рефлекторная симпатическая дистрофия

Это так называет болевой синдром при повреждении тканей. Причём повреждения эти могут быть относительно небольшими, несмотря на острейший болевой синдром. В крайнем случае возможен даже разрыв сердца. Явление изучено очень слабо, врачи иногда могут немного её приглушить сильными препаратами.

  • Ожоги

Термические или химические повреждения тканей приносят сильнейшую боль. Причём она может не проходить очень долгое время. В отдельных случаях возможна остановка сердца от болевого шока.

C7WMXW Painted illustration of a screaming man in flames

  • Защемление полового нерва

Половые органы насыщены нервными окончаниями и сосудами. А потому это весьма и весьма чувствительное место. Половой нерв идёт по всей длине члена и малого таза. Жгучая боль требует немедленной помощи врачей. Среди причин, как правило, механические повреждения.


Меню