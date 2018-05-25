10 впечатляющих фильмов

Мы собрали для вас десятку самых красивых, трогательных и мотивирующих фильмов.

Бойцовский клуб

Фильм по книге Чака Паланика об острых проблемах современного общества. Урбанистическая среда сделала из живых людей настоящих зомби, и это превращение не может обойтись без побочных эффектов.

Меня зовут Кхан

Индийский фильм. Не из таких, над которыми смеются. Нормальный. Тут нет стрельбы, крови и секса, только отлично снятые диалоги и превосходная игра актёров. Затронута тема религиозной и расовой нетерпимости.

Спасти мистера Бэнкса

Классное кино для тех, у кого проснулось жгучее желание всё бросить. Сюжет строится вокруг того, как Уолт Дисней уговаривал разрешить Памелу Трэверс экранизировать её Мэри Поппинс. Это длилось 20 лет. И ему удалось-таки это сделать.

Король-рыбак

Прекрасный фильм о городском сумасшедшем и популярном радиоведущем, чья карьера неожиданно зашла в тупик. Эти два совершенно разных человека стали друзьями и много научили друг друга.

Малхолланд Драйв

Удивительный, невероятный, потрясающий фильм. Его хочется разгадать и понять суть. Отличный режиссёр снял отличных актёров в отличном фильме.

Из машины

Научно-фантастический триллер с небольшим бюджетом. Возможно ли это? Да, и Алекс Гарленд доказал это. Тут нет раскрученных актёров и дорогих спецэффектов, но даже без этого картина смотрится на одном дыхании.

Вавилон

В фильме умело переплетены три сюжетные линии. Три героя находятся в разных местах – Мексика, Марокко, Япония. После просмотра в голове остаётся целый рой мыслей на самые разные темы. Впечатление от картины остаётся ещё на несколько недель. Да, и вы уже никогда не будете прежним.

м

Господин Никто

Очень длинный и запутанный фильм, жанр которого очень сложно определить. Тут и психологический триллер, и на научная фантастика, и мелодрама, и даже комедия. Несмотря на большую продолжительность, смотрится на одном дыхании и остаётся в памяти надолго.

Воровка книг

Нацистская Германия. Гонения на евреев. На этом фоне разворачивается история непростой жизни девочки по имени Лизель. В книгах она ищет утешение, так как реальная жизнь становится день ото дня мрачнее. Картина учить нас оставаться людьми, несмотря ни на что.

Рокки

Отличный мужской фильм, который классно смотрится даже сейчас, через 40 лет после выхода. Фильм бесконечно мотивирует заниматься спортом и идти к своей мечте. Молодой Сталлоне тут сыграли просто отлично, а эта музыка… ммм !!!!