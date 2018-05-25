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10 впечатляющих фильмов

MagMens
MagMens
25 Май, 2018 / 73 Просмотров

Мы собрали для вас десятку самых красивых, трогательных и мотивирующих фильмов.

  • Бойцовский клуб

Фильм по книге Чака Паланика об острых проблемах современного общества. Урбанистическая среда сделала из живых людей настоящих зомби, и это превращение не может обойтись без побочных эффектов.

  • Меня зовут Кхан

Индийский фильм. Не из таких, над которыми смеются. Нормальный. Тут нет стрельбы, крови и секса, только отлично снятые диалоги и превосходная игра актёров. Затронута тема религиозной и расовой нетерпимости.

  • Спасти мистера Бэнкса

Классное кино для тех, у кого проснулось жгучее желание всё бросить. Сюжет строится вокруг того, как Уолт Дисней уговаривал разрешить Памелу Трэверс экранизировать её Мэри Поппинс. Это длилось 20 лет. И ему удалось-таки это сделать.

  • Король-рыбак

Прекрасный фильм о городском сумасшедшем и популярном радиоведущем, чья карьера неожиданно зашла в тупик. Эти два совершенно разных человека стали друзьями и много научили друг друга.

  • Малхолланд Драйв

Удивительный, невероятный, потрясающий фильм. Его хочется разгадать и понять суть. Отличный режиссёр снял отличных актёров в отличном фильме.

  • Из машины

Научно-фантастический триллер с небольшим бюджетом. Возможно ли это? Да, и Алекс Гарленд доказал это. Тут нет раскрученных актёров и дорогих спецэффектов, но даже без этого картина смотрится на одном дыхании.

  • Вавилон

В фильме умело переплетены три сюжетные линии. Три героя находятся в разных местах – Мексика, Марокко, Япония. После просмотра в голове остаётся целый рой мыслей на самые разные темы. Впечатление от картины остаётся ещё на несколько недель. Да, и вы уже никогда не будете прежним.

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  • Господин Никто

Очень длинный и запутанный фильм, жанр которого очень сложно определить. Тут и психологический триллер, и на научная фантастика, и мелодрама, и даже комедия. Несмотря на большую продолжительность, смотрится на одном дыхании и остаётся в памяти надолго.

  • Воровка книг

Нацистская Германия. Гонения на евреев. На этом фоне разворачивается история непростой жизни девочки по имени Лизель. В книгах она ищет утешение, так как реальная жизнь становится день ото дня мрачнее. Картина учить нас оставаться людьми, несмотря ни на что.

  • Рокки

Отличный мужской фильм, который классно смотрится даже сейчас, через 40 лет после выхода. Фильм бесконечно мотивирует заниматься спортом и идти к своей мечте. Молодой Сталлоне тут сыграли просто отлично, а эта музыка… ммм !!!!


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