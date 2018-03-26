Приложение для оживления фотографий

Приложение называется Mug Life. При его создании разработчики применили технологии распознавания черт лица. В результате можно «оживить» изображение.

Для доступа нужно зарегистрировать аккаунт либо войти, используя данные из Twitter или Facebook. Управление тут максимально простое.

Бесплатная версия содержит десять вариантов редактирования. Расширенная панель инструментов стоит 299 рублей, но и бесплатного функционала хватит на несколько месяцев творчества. Есть функция, чтобы получившимися анимированными фото можно было поделиться в соцсетях или отправить на почту. Ещё можно одну из них установить в качестве аватарки.

Есть тут и своё сообщество, почти как настоящая социальная сеть. Можно подписаться на фотки интересных людей. Также существует система рейтингов, основанная на лайках.

Среди фоток с хэштегом #vintage в данный момент на первом месте вот эти смеющиеся кисточки и Мэрилин Монро.

Среди зверей на первом месте знаменитый Grumpy Cat.

Пока приложение доступно только пользователям iOS, но скоро обещают и Android версию.