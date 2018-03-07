Учимся правильно отвечать на комментарии в интернете

Иногда просто невозможно пройти мимо какого-то комментария. А если вы решили ввязаться в тот или иной спор – обязательно выйдите из него победителем!

Любая публикация в интернете должна вызывать отклик читателей. И отклик этот далеко не всегда будет положительным. Однако в любом случае автор обязан реагировать. Вот почему:

Обсуждение привлечёт внимание, что очень полезно со всех точек зрения.

Это поможет автору наладить контакт с аудиторией. Даже если через негатив.

Автор несёт ответственность перед читателем, а потому просто обязан ответить.

Работа с негативными комментариями нужна для того, чтобы оставить чистым ваш образ, как специалиста.

Что важно сделать перед тем, как отвечать на комментарии

Поставить себя на место комментатора. Вероятно, с его стороны всё именно так и выглядит. Возможно, где-то в вашем тексте есть двойные смыслы или недосказанность.

Понять, читал ли человек статью или ограничился заголовком. Такое часто встречается. Не дочитал до конца, а уже настрочил гневный коммент. Не судите строго, возможно, у человека недержание.

Справиться с эмоциями. Иногда хочется ввязаться в матерную перепалку и поставить на место хама. Это лучше делать в спокойном состоянии, на холодную голову.

Принять плюрализм мнений. Люди вовсе не обязаны соглашаться с вами во всём. У них может быть своё мнение, и это не повод считать их хуже.

Виды комментаторов

Согласные

Это всегда приятно, когда с вами соглашаются и поддерживают. С такими особо и не поговоришь. Разве что «спасибо» можно написать.

Мелочные

Эти гады придираются к каким-то мелким ошибкам и, наверное, самоутверждаются этим. Этих можно поблагодарить за внимательность и исправить недочёт.

Хейтеры

Это просто несносные людишки. Всё свою желчь и злобу они вкладывают в гневные комментарии, стараясь вызвать у вас те же эмоции. Эти гниды пишут неостроумные остроты, оскорбления, грубости и пакости. Такие 10 лет назад писали у себя в статусе «сру в комментах». Лучше всего таких животных подразнить остроумными шутками и забанить.

Писатели

Эти люди пишут громадные, развёрнутые комментарии, которые иногда даже превосходят сам текст статьи по объёму. При этом нередко не совсем по теме. Часто эти люди обладают настоящим талантом. В таком случае можно взять на заметку ими высказанные вещи и поблагодарить. Порой это ограниченные графоманы. С ними можно обсудить высказанные доводы и предложить самому написать статью-ответ. В большинстве случаев они быстро замолкают.

Рекламщики

Это вездесущие люди всюду стыкают рекламу себя или своего сообщества. Разумеется, на такие комменты лучше сразу пожаловаться, а автору сообщить, что реклама тут неуместна.

Знатоки

Такие пользователи знаю всё на свете. Точнее, думают, что знают. Они свысока будут поучать и просвещать вас. Порой они действительно что-то знают и вполне могут быть полезными, но делают они это в такой форме, что хочется их послать. Если вы уверены в той области, о которой пишите, можно ввязаться с спор и поймать на незнании матчасти. Причём обязательно нужно заставить его признать свою вину, чтобы не слишком много думал о себе. Это было бы лучше всего. Можно сухо поблагодарить за помощь и пообещать впредь писать более внимательно.

Советчики

Это самые смешные. Сами ничего не знают, но смеют давать вам советы о содержании и (или) форме. С такими ничего не сделаешь – просто поблагодарите за совет.

Критики

Очень полезный тип. Они не дадут вам расслабиться, а их критика будет очень полезной для вашего мастерства и глубины знаний по самой теме. Поблагодарите за неравнодушие и возьмите на заметку высказанные ими мысли.