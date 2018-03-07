Учимся правильно отвечать на комментарии в интернете

Иногда просто невозможно пройти мимо какого-то комментария. А если вы решили ввязаться в тот или иной спор – обязательно выйдите из него победителем!
Любая публикация в интернете должна вызывать отклик читателей. И отклик этот далеко не всегда будет положительным. Однако в любом случае автор обязан реагировать. Вот почему:
- Обсуждение привлечёт внимание, что очень полезно со всех точек зрения.
- Это поможет автору наладить контакт с аудиторией. Даже если через негатив.
- Автор несёт ответственность перед читателем, а потому просто обязан ответить.
- Работа с негативными комментариями нужна для того, чтобы оставить чистым ваш образ, как специалиста.
Что важно сделать перед тем, как отвечать на комментарии
- Поставить себя на место комментатора. Вероятно, с его стороны всё именно так и выглядит. Возможно, где-то в вашем тексте есть двойные смыслы или недосказанность.
- Понять, читал ли человек статью или ограничился заголовком. Такое часто встречается. Не дочитал до конца, а уже настрочил гневный коммент. Не судите строго, возможно, у человека недержание.
- Справиться с эмоциями. Иногда хочется ввязаться в матерную перепалку и поставить на место хама. Это лучше делать в спокойном состоянии, на холодную голову.
- Принять плюрализм мнений. Люди вовсе не обязаны соглашаться с вами во всём. У них может быть своё мнение, и это не повод считать их хуже.
Виды комментаторов
- Согласные
Это всегда приятно, когда с вами соглашаются и поддерживают. С такими особо и не поговоришь. Разве что «спасибо» можно написать.
- Мелочные
Эти гады придираются к каким-то мелким ошибкам и, наверное, самоутверждаются этим. Этих можно поблагодарить за внимательность и исправить недочёт.
- Хейтеры
Это просто несносные людишки. Всё свою желчь и злобу они вкладывают в гневные комментарии, стараясь вызвать у вас те же эмоции. Эти гниды пишут неостроумные остроты, оскорбления, грубости и пакости. Такие 10 лет назад писали у себя в статусе «сру в комментах». Лучше всего таких животных подразнить остроумными шутками и забанить.
- Писатели
Эти люди пишут громадные, развёрнутые комментарии, которые иногда даже превосходят сам текст статьи по объёму. При этом нередко не совсем по теме. Часто эти люди обладают настоящим талантом. В таком случае можно взять на заметку ими высказанные вещи и поблагодарить. Порой это ограниченные графоманы. С ними можно обсудить высказанные доводы и предложить самому написать статью-ответ. В большинстве случаев они быстро замолкают.
- Рекламщики
Это вездесущие люди всюду стыкают рекламу себя или своего сообщества. Разумеется, на такие комменты лучше сразу пожаловаться, а автору сообщить, что реклама тут неуместна.
- Знатоки
Такие пользователи знаю всё на свете. Точнее, думают, что знают. Они свысока будут поучать и просвещать вас. Порой они действительно что-то знают и вполне могут быть полезными, но делают они это в такой форме, что хочется их послать. Если вы уверены в той области, о которой пишите, можно ввязаться с спор и поймать на незнании матчасти. Причём обязательно нужно заставить его признать свою вину, чтобы не слишком много думал о себе. Это было бы лучше всего. Можно сухо поблагодарить за помощь и пообещать впредь писать более внимательно.
- Советчики
Это самые смешные. Сами ничего не знают, но смеют давать вам советы о содержании и (или) форме. С такими ничего не сделаешь – просто поблагодарите за совет.
- Критики
Очень полезный тип. Они не дадут вам расслабиться, а их критика будет очень полезной для вашего мастерства и глубины знаний по самой теме. Поблагодарите за неравнодушие и возьмите на заметку высказанные ими мысли.
-
1 11 фактов о либидо
-
2 7 аксессуаров, чтобы прокачать смартфон
-
3 10 классных книг с отличным сюжетом
-
4 7 продуктов, которые помогут нарастить мышцы
-
5 5 полезных подарков на 8 марта
-
6 Женщина смеет вас не уважать? Вот возможные причины
-
7 Портативный модульный проектор N-Tech
-
8 5 способов связаться с загробным миром
-
9 Чем заменить списки дел и почему они неэффективны
-
10 9 самых страшных ошибок в сексе