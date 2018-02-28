5 способов связаться с загробным миром

Многие поколения людей думали над тем, есть ли жизнь после смерти. Что будет там? Рай? Ад? Космос? Или просто темнота и пустота могилы? В разное время люди пытались наладить связь с умершими, и многие утверждали, что им это удалось.

Фото с приведением

На заре эры фотографии люди ещё не умели обрабатывать свои снимки. Да и само качество фотографий было крайне низким. Однако некоторые предприимчивые товарищи решили обратить дефекты изображения в преимущества. Любые кляксы или свечения на фото они выдавали за духов умерших людей. В какой-то момент (после Гражданской войны в США) стала популярной услуга «фото с духом». Многие хотели получить своё изображения вместе с умершим родственником или товарищем.

Самым успешным из таких спиритических фотографов был Уильям Мамлер. В 1860 году к нему обратилась супруга покойного Авраама Линкольна. Это и стало началом конца его карьеры. Фото духа столь известного человека привлекло много внимания и вскоре Мамлера разоблачили. Секрет его технологии был прост — он просто заранее старался выкрасть фотографию умершего, ставил её на стеклянную пластину и просто совмещал два изображения.

Звонок на тот свет

В 1876 году был изобретён говорящий телеграф, телефон. Разумеется, это был прорыв. В какой-то момент Томас Эдисон заявил, что работает над создание технологии, с помощью которой можно будет поговорить по телефону с умершим человеком. Изобретение так и не было закончено, так как Эдисон умер.

Чуть позже сделать то же самое взялся Никола Тесла – бывший соратник и соперник Эдисона. Великий серб утверждал, что во время экспериментов сумел преобразовать электромагнитные волны в шумы, и их он считал звуком ада. Позже он сконструировал специальное радио для ловли эти шумов. По словам изобретателя, на некоторых частотах он слышит искажённые голоса на разных языках.

Автоматическое письмо

Ещё один способ коммуникации с загробным миром – отдать на время своё тело духу умершего человека. В определённом состоянии в тело живого человека вселяется чья-то душа, и тогда руки начинают писать на бумаге послания. В разное время общественности было известно несколько практиков этого метода.

Например, Перл Карран утверждал, что время от времени в его тело вселяется дух погибшего от рук индейцев христианского миссионера и пишет рассказы. Со временем таких рассказов набралось на 5 томов, которые принесли Каррану славу и достаток.

А вот Хелен Смит решила метить повыше и подальше – она путешествовала в другие миры (в частности на Марс), откуда приносила послания. В этом ей помогал дух умершего колдуна Калисто и некий наставник по имени Леопольд.

Спиритические сеансы

Эти практики набрали популярность в начале XIX века. Тогда это было очень модным – спрашивать у умерших советы по тем или иным делам. Причём духи не только двигали стрелку между буквами алфавита, но и вызывали пугающие шумы, левитацию находящихся в комнате предметов и прочие необъяснимые явления.

Эктоплазма

Это такое вещество, которое появляется в присутствии духов – какая-то жижа неопределённого цвета. Существование этого вещества было чисто теоретическим, никто и никогда её не изучал и не фиксировал. Например, Мина Крэндон имитировала эктоплазму сырыми бараньими лёгкими или печенью, а потом трактовала эти «послания», исходя из цвета и формы вещества.