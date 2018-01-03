6 интересных фактов о фейерверках

Тысячи лет назад люди научились искусственно создавать огненные взрывы и хлопки. С тех пор это стало настоящей наукой и многомиллионной индустрией.

Факт 1 – Первый фейерверк получился случайно

Придумали их в Китае, и это знают, вероятно, все, но вот что странно: он опередил порох. Т.е. фейерверки научились делать до того, как изобрели порох. Рецепт простейшей петарды прост – стебель бамбука. Если его нагреть на огне, он в конце концов взорвётся. Чуть позже эту его странную особенность стали использовать для отпугивания злых духов или даже менее развитых захватчиков, которых непривычные резкие звуки, возможно, могли и напугать.

Факт 2 – порох сначала использовали только для фейерверков

Рецепт пороха тоже узнали случайно, как это часто бывает. Сразу же после этого, китайцы решили усилить взрыв и добавить ярких искр. Следующая стадия развития петард – бамбуковая палка начинённая порохом. Ещё позже научились делать «ракеты», петарды с отверстие для огня, который, вырываясь наружу, создаёт реактивное движение. Сразу за военными появились и развлекательные.

Факт 3 – фейерверки «красят» металлами

Разные химические элементы при горении создают пламя разных цветов. Этим свойством и пользуются при создании разноцветных фейерверков. Красный цвет получается от сгорания смеси лития и натрия, белый – от магния и титана, зелёный – от бария.

Факт 4 – и «озвучивают» тоже ими

Шипения, хлопок, свист – все эти сценарии развития горения создаются тоже при помощи металлов. Свист получается при сгорании солей, взрыв означает долю титана в смеси, железо и алюминий дают треск и искры.

Факт 5 – салют и фейерверк – это разное

В русском языка эти два понятия почти слились. Однако есть разница. Салют – это все «огненные забавы», которые взлетают строго вверх, почти вся остальная пиротехника подпадает под определение «фейерверк».

Факт 6 – монархи внесли немалый вклад в развитии фейерверков.

Как только порох проник через арабов в Европу, его стали использовать не только в военных целях, но и для развлечения. Многие монархи очень любили фейерверки, и это стало солидным стимулом для совершенствования мастерства составления пиротехнических «букетов».