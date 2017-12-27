25 идей, как весело встретить новый год

Чтобы от души повеселиться, нужно совсем не много – лишь проявите крупицу фантазии

Варианты для домоседов

Театр теней или кукольный театр

Театр теней технически делается элементарно – вырезаем из бумаги фигурки героев и находим нужный ракурс для настольной лампы. В случае с кукольным театром всё чуть сложнее – нужны куклы. Их можно сшить самому или попросту купить. В любом случае самое главное – придумать интересный сюжет. И взрослые, и дети будут в восторге.

Маскарад

Тут всё ещё проще – костюмы, грим и немного фантазии. Постарайтесь выбрать наименее затёртый образ.

Обращение

Выступать с новогодним обращением может не только презик. Подготовьте свою речь для тех, с кем собираетесь встречать 2018-й год. Желательно проявить чувство юмора.

Гадание

Тоже весёлое занятие. И тоже большое количество вариантов для реализации задумки – китайское печенье с записками, карты, свечи, кофейная гуща и т.д. В таком деле самое главное быть оптимистом и всегда трактовать любые знаки в положительную сторону.

Новогодняя традиция

Нет, в баню не стоит ходить. Лучше завести какую-нибудь более приличную и «трезвую» традицию. Например, заняться с родными и близкими игровыми видами спорта (футбол, хоккей, теннис, бильярд).

Побыть Дедом Морозом и Снегурочкой

Кто сказал, что у вас нет актёрского мастерства? Главное, чтоб было желание порадовать родных и близких. Реквизит можно недорого купить в любом магазине.

Настольные игры

Время в таком случае пролетит незаметно. В специальных магазинах есть настолки самой разной тематики, любой найдёт что-то по вкусу.

Более шумные варианты

Соседи

Говорят, что в современном мире люди часто годами живут на одной лестничной клетке и ничего не знают о своих соседях. Новый год является хорошим поводом это исправить! Берите с собой фрукты, шоколад и шампанское!

Каток

Что может быть лучше, чем встретить Новый год на льду? Музыка, много весёлых людей, ёлка – что ещё нужно для того, чтобы зарядиться энергией на весь год?

Фейерверки

Ещё один классный вариант для тех, кто любит пошуметь! Одно дело смотреть, как запускают другие, и совершенно другое – запускать самому. В этом есть что-то магическое!

Снежки

Если погода позволяет, то обязательно нужно вспомнить детство и поиграть в снежки. Можно разделиться на две команды, а можно играть в режиме «каждый за себя».

Бар или клуб

В каждом подобном заведение всегда есть какие-то новогодние шоу. Это хороший вариант для тех, кто не хочет ничего готовить. Просто купил билет и повеселился.

Конкурс фотографий

Придумайте несколько номинаций, учредите призы и постарайтесь завлечь побольше участников в фото-конкурс.

Фанты

Эта игра стара, как мир, но от этого не становится менее интересной. Напишите на бумажках весёлые задания, поместите их в вазу или шапку и вытягивайте по очереди.

Романтичные варианты

Наряд

Даже если вы встречаете Новый год дома, то это не повод делать это в простой повседневной одежде. Наденьте своё лучший костюм, причешитесь, приведите в порядок ногти – всё должно быть идеально!

Без электричества

Помните, как было классно, когда в детстве отключали электричество? Так что вам мешает устроить это сейчас? Запретите себе и другим пользоваться смартфонами, телевизором, компьютером и лампочками. В такой обстановке задушевные разговоры идут куда лучше.

Танцы

Не слишком оригинально, но всё равно классно. Выучите какие-нибудь бальные танцы, подберите хорошую музыку и погрузитесь в танец.

Романтический ужин

Если вы встречаете праздник вдвоём, то сам бог велел устроить настоящий романтический ужин при свечах. Подумайте над меню, выберите хорошее вино, которое нравится обоим, и найдите самые тёплые слова, которые только может выдать ваше сердце.

Эротический массаж

Массаж отлично расслабляет. И ваша принцесса достойна этого. Посмотрите видеоуроки, выберите пахучее масло для массажа и настройтесь на более тесный контакт.

Ролевые игры

Новогодний маскарад в постели, что может прикольнее? Ощущение праздника будет ярким втройне.

Варианты для тех, кто не любит напрягаться

Фото-итоги года

Вспомните прошедший год и просмотрите фотографии, которые вы сделали в 2017-м. Приятные эмоции вновь всплывут в памяти.

Капсула времени

Напишите письмо в будущее, приложив какие-нибудь мелкие предметы, и забудьте о нём на год. Опишите ваши планы и цели на год и подведите итоги года прошедшего. Лучше это сделать от руки на бумаге.

Незнакомые люди

Поздравить совершенно незнакомого человека – это особо интересное удовольствие. Найдите любого незнакомца и от души поздравьте. Можно сделать вживую, либо в соцсетях.

Пение

Если у вас есть караоке, то совместно пение создаст ощущение праздника и веселья. А если нет, то можно обойтись и без него. Не бойтесь того, что у вас нет слуха или голоса – в такой ситуации это совершенно не важно.

Закупки

Многие онлайн-магазины под Новый год завлекают покупателей большими скидками. Это ваш шанс приобрести нужные вещи за небольшую плату. Главное тут не впасть в шопоголизм и покупать только нужное.