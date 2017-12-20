Все тренды 2017 года

Google опубликовал самые популярные поисковые запросы этого года.

1 – Спиннер

Примерно в конце весны эта простенькая игрушка ворвалась в наш мир. Почти каждый этим летом хотя бы раз крутил на пальцах спиннер. Особым шиком было публично и многократно ругать эту моду и заявлять, что никогда не крутил «эту хрень». Forbes в конце 16 года назвал спиннер «обязательной офисной игрушкой». Всё дело в том, что игрушка, как оказалось, на самом деле не для детей, а для взрослых, которым нужно снять стресс. Уже весной 17 года он вошёл в 20 самых продаваемых игрушек на Amazon. А потом мода прошла. Внезапно.

2 — Майнинг

Дословно – «добыча». Всё завязано на криптовалютах, которые нужно майнить. Технически это делается так – компьютер генерирует набор данных, одна единица которых называет блок. Эти блоки выстраиваются в цепи – блокчейны. За каждый блок положена награда, ради которой люди и занимаются этим. Чтобы много и хорошо майнить нужен мощный компьютер с производительной видеокартой.

3 – Гнойный и Oxxxymiron

Начнём издалека. Когда-то давно, когда рэп ещё не проник на нашу прекрасную страну, афроамериканцы устраивали битвы, баттлы. Цель заключалась в том, чтобы по очереди выдавать на ходу сочинённые ритмичные стихотворения. Победителем считался тот, у кого получается более остроумно. Так вот такой баттл и состоялся 6 августа в СПБ. На «ринге» схлестнулись рэперы Гнойный (шикарное имя) и Oxxxymiron. Почему-то событие вызвало невероятный интерес со стороны общественности. В самом бою победил Гнойный – 5:0.

4 – Ждун

Скульптура Маргрит ванн Бреворт называется «Человек-слон». Однако в рунете его назвали ждун. Олицетворяет он покорное ожидание и вообще всё, что связано с этим. В России он стал популярным мемом. Часто существо фотошопят в очереди в поликлинике или на почте.

5 – На донышке

Девушку по имени Диана Шурыгина изнасиловали на вечеринке. После этого все накинулись на неё, обвиняя в том, что не было никакого изнасилования, и вообще она себя не слишком прилично вела, а парня посадят ни за что. Шумиха дошла до того, что девушку пригласили на программу «Пусть говорят», где она ещё раз всё рассказала. На вопрос об алкоголе она ответила, что в тот роковой вечер выпила несколько стаканчиков водки, «на донышке», украсив свои слова характерным жестом.

6 – Антикитерский механизм

Неожиданно. Его нашли ещё в 1901 году, а интересуются до сих пор. С натяжкой его можно назвать древним компьютером. Он состоял из нескольких бронзовых шестерёнок, помещённых в ящик. С его помощью можно было узнать положение небесных тел.

7 – Чевапчичи

Это домашние колбаски. Они были у многих народов, но тут речь идёт именно о тех, которые готовили на Балканском полуострове. Рецепт достаточно просто – рубленое мясо (не фарш), специи, приправы, лук, морковь. Формируем колбаски, жарим на масле и подаём с овощами.

8 – Хайп

Одно из самых популярных слов года. Означает оно шумиху, популярность, ажиотаж. Появились также производные – хайповый, хайпануть, антихайп.

9 – Прямой эфир в Instagram

Теперь в Instagram Stories можно вести трансляцию, длительностью не более часа. Все подписчики при этом получают соответствующее уведомление. Миг славы для бездарности.

10 – Честер Беннингтон

Умер лидер группы Linkin Park. 41-летний певец предсмертной записки не оставил. Тело обнаружили 20 июля. Группа в его память в октябре провела благотворительный концерт и даже изменила логотип коллектива.

11 – Эщкере

Слово пришло в мир из рэпа. Говорят, что это сильно искажённая фраза «let’s get it» — давайте замутим.

Одним из первых слово-фразу стал юзать Lil Pump.

Остальное

Также на волне популярности были «тающий лёд», Ксения Собчак, Кирилл Терешин, московский «Спартак», мракобесие против «Матильды», Алексей Навальный, Каталония, бой МакГрэгора и Мэйвезера, Кирилл Серебренников, миссия Кассини, очередной сезон «Игры престолов», «это фиаско, братан» и многое другое.

Каста даже клип замутил специальный.