Гороскоп на декабрь 2017

Декабрь – время подвести некоторые итоги своей жизни и перенести все невыполненные задачи на следующий год.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Важно не расслабляться даже под конец дистанции. Именно поэтому в декабре у вас будут всё те же качественные фэйлы на всех фронтах.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Иногда тоска заедает нас совсем, и тогда хочется что-нибудь новенького, свеженького. Попробуйте под конец года не нажираться каждую пятницу в сопли.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Тот факт, что есть уродливые проститутки, исчерпывающе показывает суть вашего необычного вкуса во всём.

Рак (22 июня – 22 июля)

Весь год вы терпели одно поражение за другим. В декабре наконец-то можно вздохнуть спокойно – теперь вы уже привыкли и не так переживаете.

Лев (23 июля – 23 августа)

Самое время строить грандиозные, наполеоновские планы на будущий год. Однако будьте готовы, что оно столкнутся с Кутузовской реальностью, как это у вас часто бывает.

Дева (24 августа – 23 сентября)

В этом месяце Луна станет в оппозицию к Сатурну. Используйте это отговорку для самого себя, когда в голове всплывёт вопрос: «Почему я такой неудачник?».

Весы (24 сентября – 23 октября)

В последнее время ваша личная жизнь складывается не слишком удачно. Не заморачивайтесь по поводу поведения с девушками и способов знакомства. Просто хорошенько вкалывайте на работе, и тогда, почуяв деньги, они сами вас найдут.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Спорт в вашей жизни появляется нечасто – всего несколько понедельников в год. В декабре нечего и начинать. Побудьте подольше на стадии «надо пойти в качалку». Главное, почаще в разговоре с друзьями и коллегами высказывайте это намерение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Юпитер войдёт в соединение с Нептуном, а это значит, что вас ждёт неслыханная удача – скидка 5% на покупку второй пары носков.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Под конец года лучше не делать никаких крупных покупок – если вы узнаете, что все ваши деньги с карточки кто-то увёл, у вас будет стресс.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Физический половой акт – это грязное, животное действо, не достойное высшего существа, Человека с большой буквы. Именно так можно оправдать тот факт, что у вас уже давно не было секса.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

«Дерьмо случается» — очень меткая фраза, которая характеризует людей, которые никогда не унывают, даже если что-то идёт не так. В вашем случае этот девиз можно сократить до всего одного слова – «Дерьмо».