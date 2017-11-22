Самые странные факты о человеческом теле

Человеческий организм – это результат миллионов лет эволюции. Однако некоторые факты о нём заставляют усомниться в этом или, по крайней мере, хорошенько подумать над их целесообразностью.

Стопы увеличиваются с возрастом

Сухожилия и связки стопы с возрастом ослабевают. Это приводит к тому, что нога становится шире и длиннее. Особенно часто это случается при больших нагрузках – лишний вес, активный спорт, беременность.

Женщины мёрзнут сильнее мужчин

Причина проста – в среднем у женщин больше подкожного жира, однако он распределён неравномерно – «утеплителя» больше на туловище, а руки и ноги зачастую остаются незащищёнными. Отсюда и ощущение холода. Плюс порог восприятия холода, который у женщин намного ниже.

Запах возраста

Гормональная активность отличается у людей молодого, среднего и зрелого возраста. Отсюда и запахи.

Тёплый кофе кажется невкусным

Всё дело во вкусовых рецепторах. Рецепторы горького снижают чувствительность в горячей среде, потому горячий кофе не кажется таким горьким.

Циркадные ритмы и туалет

Эти биоритмы в нашем организме управляют периодами сна и бодрствования. Благодаря им нам вечером хочется спать, а утром мы просыпаемся. Они же отвечают и за то, что мы может проснуться посреди ночи и сходить по малой нужде. Кстати, «по-крупному» они нас разбудить не могут.

«Крепление» внутренних органов

При резком спуске на американских горках нам кажется, что желудок подступает к горлу. Отчасти это так и есть – из-за инерции внутренние органы в брюшной полости двигаются и могут действительно немного подняться.

Отпечатки пальцев

Считается, что маленькие бороздки на пальцах защищают нас от микроповреждений. Ну, и помогают находить преступников заодно.

«Погодная» боль в суставах

Перед периодами плохой погоды опускается атмосферное давление. Это вызывает расширение некоторых тканей человеческого организма, что может вызывать боль. Эффект более ярко выражен у людей с заболеваниями суставов.

Икота и как с ней бороться

Нужно задержать дыхание. В таком случае в организме скопится углекислый газ, который останавливает спазмы диафрагмы. Вообще икота – это непроизвольный быстрый вдох и его прерывание хрящом за языком, надгортанником.

Положение зубов и его изменение

С возрастом зубы меняют положение. Это связано с изменения в костной ткани под дёснами, которые происходят из-за болезней и процесса старения.

Боль в боку при беге

При беге диафрагма растягивается и пульсирует, толчками давя на внутренние органы, это вызывает боль. Чтобы её снизить, нужно сбавить темп бега и дышать коротко и часто.

Запах пота в подмышках

В человеческом организме два типа потовых желёз. Пот на руках и ногах является смесью воды и соли. Железы в подмышках выделяют ещё и маслянистую субстанцию, которая является благоприятной средой для развития дурнопахнущих бактерий.