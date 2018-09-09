Самые страшные аттракционы — ТОП 13

Мы подобрали самые страшные аттракционы мира в парках, которые стали намного более захватывающими чем 10 лет назад. Они изобилуют мёртвыми петлями, резкими спусками и большими скоростями и люди платят деньги за то, чтобы пощекотать свои нервы или даже лишиться жизни.

X-Scream

Длина этой поездки не впечатляет, но не в ней дело. Посетители сидят в футуристического вида автомобиле и двигают назад и вперёд. И происходит это на высоте в 275 метров над Лас-Вегасом. Создаётся иллюзия падения.

Ничего, кроме сети

В Далласе в парке Zero Gravity есть такой аттракцион – свободное падение. Без парашюта или какого-нибудь другого оборудования. Высота – 40 метров. Человек падает в сетку, но во время падения нет никакой страховки. Это страшнее, чем банджи-джампинг.

Gravity Max

Подобных горок много в мире, но у этой (находится она на Тайване) есть своя изюминка – тут есть секция, которая из горизонтального положения переворачивается в вертикальное, вместе с вагонами. Даже видео достаточно для лёгкой тошноты.

High Tide WavePool

Этот аттракцион в парке Mountain Creek (Нью-Джерси) первое время кажется совсем безобидным. Но в 1980-х тут умерло три человека, и его стали называть «бассейн-могила». Глубина тут – 2,5 метра. Высота искусственно генерируемых волн – 1 метр. Максимальная вместимость – 1000 человек. Обязательный штат спасателей – 20 человек. Его уже перестраивали, уменьшая глубину в целях безопасности, но он всё равно выглядит страшно.

The Smiler

Боковые петли есть во многих аттракционов, но тут их 14 (!!!) штук! Это мировой рекорд и входит в наш топ 13 «самые срашные аттракционы». Почти всё время вы находитесь в перевёрнутом положении. Аттракцион был открыт в 2013 году, но уже в 2015 случилась серьёзная авария. Вагон с людьми столкнулся с пустым вагоном. Серьёзные ранения получили 5 человек. Две девушки-подростка потеряли ноги.

Странно, но несчастные случаи не отталкивают людей, и тут всегда много посетителей.

Shweeb

Новая Зеландия находится в другом полушарии. Вероятно, поэтому они многое делают иначе. Аттракцион Shweeb выглядит как нечто из научно-фантастических фильмов. Стручкообразные вагоны свисают с высоких рельсов. Пассажиры находятся в положении полулёжа и крутят педали. Это первый в мире монорельсовый гоночный трек. Один круг длится 200 метров, а сама гонка состоит из 3 кругов. Кроме того, из кабины почти ничего не видно. Немного страшновато, учитывая, что вы не можете выбраться оттуда, пока не проедете всю дистанцию. Во время движения кабинки ещё и раскачиваются в стороны.

Formula Rossa

Этот аттракцион построили в Абу-Даби вместе с трассой Формулы-1. Скорость тут достигает 240 км/ч. Это самые быстрые американские горки в мире. Вагоны мчатся настолько быстро, что людям нужны защитные очки, прямо как у ранних лётчиков. Естественно, присутствует и резкое падение с высоты в 50 метров.

SkyCycle

Скорости тут совсем небольшие, но фишка в другом. Это японский аттракцион приводится в движение педалями. Пассажиры крутят педали и движутся на высоте в 25 метров над землёй. Тут нет перил, а сами вагончики выглядят очень хлипкими и неустойчивыми. К тому же вся поездка длится примерно 3 минуты, в том время, как самые страшные аттракционы проходят мгновенно.

The Vanish

В парке Cosmo Land в Иокогаме (Япония) есть аттракцион с необычной особенностью. В какой-то момент вагон почти ныряет в пещеру, которая находится в бассейне.

Giant Canyon Swing

Это просто качели… на высоте в 400 метров над рекой Колорадо. Скорость достигает 80 км/ч. Впечатляет. Стойте… почему люди это делают? Ах, да… для удовольствия.

Zumanjaro Drop of Doom

Это самый высокий т.н. «падающий», страшный аттракцион в мире. Находится он в парке Six Flags в Нью-Джерси. Пассажиры поднимаются в кабинке на высоту в 130 метров, а потом падают со скорость. 150 км/ч.

Giant Discovery 40

Этот аттракцион внешне напоминает маятник. Он качается взад и вперёд, а в этом время круглая площадка на его конце крутится вокруг своей оси. В высшей точке высота составляет 45 метров, а скорость – 110 км/ч. Всё это время ваши ноги просто болтаются в воздухе.

Takabisha

И всё-таки самые страшные аттракционы – это американские горки. В японском тематическом парке Fuji-Q Highland есть одна из самых страшных горок в мире. Тут есть самый крутой спуск в мире – под углом 121 градус. Кроме того на пути у вас будут сразу семь переворачиваний. Длина трассы тоже впечатляет – 1 км. Намного длиннее, чем у большинства других горок.

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