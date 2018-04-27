TrickPics – игра в Snapchat на новом уровне

PornHub выпустил новое приложения для Snapchat, которое позволяет по желанию скрыть самые интимные места с помощью художественных элементов.

Знаменитый порно-гигант выпустил приложение, хотя и не является новатором в этой сфере. Фильтр дополненной реальности были и до них. Теперь же с TrickPics можно отправлять свои «горячие» фото, прикрывая самые интимные места. Таким образом можно избежать блокировки аккаунта службой поддержки Snapchat.

В приложении есть более десятка анимаций для каждого «места». Например, закрыть соски можно крутящимися пропеллерами, а мужское достоинство – анимацией кобры.

По словам разработчиков, приложение позволяет пользователями обмениваться пикантными фотографиями с изюминкой и долей творчества. Кроме того, так можно обойти цензуру в некоторых социальных сетях (например, Instagram и Facebook).

Если скачаете бесплатное приложение и пометите тэгом Pornhub, то админы дадут вам премиум аккаунт на две недели. Теперь можно не беспокоиться при отправке эротических фото – хорошее начало для увлекательной романтичной игры.