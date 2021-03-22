Крутейшие вулканические фотки из Исландии!

Вулкан с длинным названием спал более 10К лет. Но теперь он живее всех живых!
Геологи давно ждали этого – на это указывали микроземлетрясения, 40 штук только за последние несколько месяцев. Находится он всего в 30 км от столицы островного государства, Рейкьявика. Опасности ни для кого не представляет. Изначально из-за столба пепла, выброшенного в небо, пришлось на какое-то время прекратить авиасообщение, но теперь всё нормально. Толпы туристов валят сюда, чтобы воочию лицезреть чудо – вулкан Фаградальсфьядль продолжает своё извержение. А мы рекомендуем посмотреть фотки:
-
1 Лучшие игры 2020 года по версии BAFTA Games Awards
-
2 Как легко и быстро испортить свой день уже с утра – 10 советов
-
3 Астрономический календарь на март 2021
-
4 8 трешовых музыкальный клипов
-
5 10 полезных списков, которые помогут упорядочить что угодно
-
6 Зашифрованное послание на парашюте марсианского ровера
-
7 7 видов оружия, появившихся на свет случайно
-
8 7 стран, где туристы жалуются на невкусную еду
-
9 10 жутких книг о странных домах
-
10 Почтовые марки «Звёздные Войны»