Крутейшие вулканические фотки из Исландии!

Вулкан с длинным названием спал более 10К лет. Но теперь он живее всех живых!

Геологи давно ждали этого – на это указывали микроземлетрясения, 40 штук только за последние несколько месяцев. Находится он всего в 30 км от столицы островного государства, Рейкьявика. Опасности ни для кого не представляет. Изначально из-за столба пепла, выброшенного в небо, пришлось на какое-то время прекратить авиасообщение, но теперь всё нормально. Толпы туристов валят сюда, чтобы воочию лицезреть чудо – вулкан Фаградальсфьядль продолжает своё извержение. А мы рекомендуем посмотреть фотки: