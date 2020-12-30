Год, который мы не забудем – главные события 2020-го

Давайте напоследок вспомним.

Эти двенадцать месяцев оставили глубокий след на нашей памяти. Вспоминаем 7 самых главных события года:

Пандемия

Весь мир изменился. И до сих пор всё через попу. Коронавирус распространился по всему миру. Сначала все смеялись и шутили, а потом уже не смешно стало. И история до сих пор продолжается.

Бейрут

В августе в столице Ливана прогремел огроменный взрыв. Какой-то сварщик в местном порту додумался искрить около залежей сельхоз селитры (2,75 тонн). ¾ зданий в ливанской столице оказались повреждёнными.

BLM

В Миннеаполисе при задержании черножопого наркомана полицейский проявил халатность. В результате уголёк подох. За считанные дни поднялись на дыбы все леваки западного мира, плюс, разумеется, негры. Почти весь мир стал спешно извиняться перед черножопыми. И продолжает это делать. Не видно и конца и края.

Лесные пожары

Конец 2019 и начало 2020 года выдались особенно трагичными для австралийцев. Небывалые лесные пожары нанесли непоправимый вред природе зелёного континента. Позже, весной и летом, на российском Дальнем Востоке случилось примерно то же самое – тысячи гектаров бесценного леса исчезло.

Карабах

Кровопролитная война вспыхнула на Кавказе. Непризнанное государство между Арменией и Азербайджаном в этом году стало горячей точкой. Азербайджан поддержала дружественная Турция. А Армению и Карабах – почти никто. Очень ждали Россию, но не вышло. Сейчас вроде бы конфликт заморожен. И на том спасибо.

Иран vs США

В январе 2020 года США провели спецоперацию, в результате погиб генерал иранской армии Касем Сулеймани. Иран вполне мог начать войну – «ядерка» у них есть, могли бы и шарахнуть. С некоторой долей везения это могло бы вылиться в мировую войну. Но нам повезло. Войны нет.

Brexit

Великобриташка давно мылилась свалить из ЕС. Несколько лет томми сидели на чемоданах. В какой-то момент казалось, это никогда не случится, несмотря на 52% на референдуме. Но нет, в конце января это официально произошло – малобритания покинула Европейский Союз.