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— Эрих Мария Ремарк

Год, который мы не забудем – главные события 2020-го

bdortmund
30 Дек, 2020 / 104 Просмотров

Давайте напоследок вспомним.

Эти двенадцать месяцев оставили глубокий след на нашей памяти. Вспоминаем 7 самых главных события года:

  • Пандемия

Весь мир изменился. И до сих пор всё через попу. Коронавирус распространился по всему миру. Сначала все смеялись и шутили, а потом уже не смешно стало. И история до сих пор продолжается.

  • Бейрут

В августе в столице Ливана прогремел огроменный взрыв. Какой-то сварщик в местном порту додумался искрить около залежей сельхоз селитры (2,75 тонн). ¾ зданий в ливанской столице оказались повреждёнными.

  • BLM

В Миннеаполисе при задержании черножопого наркомана полицейский проявил халатность. В результате уголёк подох. За считанные дни поднялись на дыбы все леваки западного мира, плюс, разумеется, негры. Почти весь мир стал спешно извиняться перед черножопыми. И продолжает это делать. Не видно и конца и края.

BROOKLYN, NEW YORK, UNITED STATES – 2020/08/28: A participant holding a Black Lives Matter sign at the protest. A coalition of activists and organizations led by activist, poet, and organizer Selu gathered across New York City. The coalition of NYC-based activists and organizations participated on a march through NYC in solidarity with the Get Your Knee Off Our Necks Commitment March on Washington to amplify the movement against police brutality and racial injustice. (Photo by Erik McGregor/LightRocket via Getty Images)

  • Лесные пожары

Конец 2019 и начало 2020 года выдались особенно трагичными для австралийцев. Небывалые лесные пожары нанесли непоправимый вред природе зелёного континента. Позже, весной и летом, на российском Дальнем Востоке случилось примерно то же самое – тысячи гектаров бесценного леса исчезло.

  • Карабах

Кровопролитная война вспыхнула на Кавказе. Непризнанное государство между Арменией и Азербайджаном в этом году стало горячей точкой. Азербайджан поддержала дружественная Турция. А Армению и Карабах – почти никто. Очень ждали Россию, но не вышло. Сейчас вроде бы конфликт заморожен. И на том спасибо.

  • Иран vs США

В январе 2020 года США провели спецоперацию, в результате погиб генерал иранской армии Касем Сулеймани. Иран вполне мог начать войну – «ядерка» у них есть, могли бы и шарахнуть. С некоторой долей везения это могло бы вылиться в мировую войну. Но нам повезло. Войны нет.

  • Brexit

Великобриташка давно мылилась свалить из ЕС. Несколько лет томми сидели на чемоданах. В какой-то момент казалось, это никогда не случится, несмотря на 52% на референдуме. Но нет, в конце января это официально произошло – малобритания покинула Европейский Союз.