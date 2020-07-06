Умер Эннио Марриконе

В Италии скончался самый выдающийся композитор современности.
Печальная для всех меломанов новость пришла из Рима. В возрасте 91 года скончался знаменитый композитор Эннио Марриконе. Причина – последствия перелома бедра, который он получил накануне.
За свою долгую жизнь Марриконе собрал целый ворох всевозможных наград – «Оскар» (2 раза), «Золотой Глобус», «Грэмми», BAFTA, «Давил ли Донателло» и прочие.
Родился будущий гений в Риме в семье музыканта и домохозяйки. Рано осознал в себе тягу к музыке. После получения музыкального образования долго работать в театрах. Музыку для кино стал писать относительно поздно – в 33 года. Карьера быстро пошла в гору сначала в Италии, а потом и в США.
Десятки его трогательных, мелодичных мелодий останутся в золотом фонде культуры человеческой цивилизации навсегда.
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