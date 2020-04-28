Пентагон показал НЛО!!! ВИДЕО

Значит, они всё-таки существуют!

Власти США признали три видеозаписи, утекшие в сеть ещё в 2015. В заявлении сказано, что записи подлинные, они сделаны с самолётов, и на них запечатлён некий объект. Его пока называются «неопознанное воздушное явление». На видео отчётливо виден движущийся объект округлой формы, не похожий на какие-то летательные аппараты. Известно, что последнее видео сделано у южных берегов США в районе Сан-Диего (Калифорния).

Объяснить их власти не могут. О внеземных цивилизациях учёные не говорят, но иные объяснения придумать крайне сложно.

В июне 2019 года президент США Дональд Трамп на вопрос об НЛО ответил, что сам не особо верит во внеземные цивилизации, но также подчеркнул, что в случае получения какой-то информации об этом не будет держать данные в секрете.