Что будет если нарушить карантин в разных странах мира

Подборка мер, которыми государства стараются обеспечить выполнение настоятельных рекомендаций.

Так уж устроен человек, что даже смертельная опасность некоторых товарищей не пугает. Отдельные личности отличаются своего рода недисциплинированностью и некоторой бесшабашностью настолько, что нарушают режим сидения дома не по острой необходимости, а просто потому, что «надоело сидеть дома». Есть такие, кто и вовсе не верит в существование коронавируса. А между тем уже более ста тысяч человек умерли. Мы нашли меры, которые предпринимают правительства наиболее пострадавших стран, чтобы удержать своих граждан дома.

Китай

Тут эта срань зародилась. И эта страна пострадала больше всего. Немудрено, что власти КНР ввели жёсткие меры. Все возможные нарушения разделены на несколько категорий. За 21 тип нарушения можно получить реальный тюремный срок. За 4 категории можно и вовсе получить расстрел или смертельную инъекцию яда. Если человек намеренно скрыл симптомы, то ему светит 10 лет. За побег в режиме карантина из дома или медучреждения – тоже десяточка. Если во время этой «вылазки» заразить слишком много людей – тоже расстрел. Относится, кстати, и к иностранцам.

Италия

Эта страна долгое время была второй по численности заражённых (сейчас их потеснили испанцы и американцы). Сейчас тут 150 тысяч болеют и несколько миллионов сидит дома. Умерло почти 20 тысяч. По соотношению численности населения и количества заболевших Италия лидирует в мире. Несмотря на такую аховскую ситуацию, наказания тут вполне мягкие – за нарушение карантина можно получить три месяца тюрьмы и штраф.

Южная Корея

В этой маленькой стране власти сразу поняли всю серьёзность ситуации. Моментально предпринятые меры помогли корейцам относительно легко выдержать удар коронавируса. На сегодняшний день тут всего 200 смертей и 10 тысяч заражённых – крайне низкий показатель. Для этого пришлось не только раскошелиться (государственный бюджет потратился на антисептики, миллионы тестов и выплаты гражданам), но и пригрозить серьёзными штрафами. Сначала за нарушение карантина тут сдирали 2,5 тысяч долларов (в местной валюте), это примерно месячная зарплата. Теперь же повысили до 8 тысяч. А самых злостных нарушителей ждёт тюрячка на год.

Сингапур

Этот город-государство обладает одной из самых высоких в мире плотностью населения. На небольшой территории здесь живёт около 5 миллионов человек. Казалось бы, что это благодатная почва для любой болезни. Но нет. Власти сразу ввели жёсткие меры. Все прибывшие из-за границы обязаны выдержать двухнедельных карантин и сдать все анализы. Нарушители караются штрафом в 7 тысяч долларов и/или тюрьма до 6 месяцев. Для иностранцев свои правила – моментальная депортация и увольнение, если он тут работал. Сейчас в Сингапуре всего 8 летальных исходов и 2,3 тысячи заболевших.

Израиль

В этом государстве очень и очень крутая медицина – эффективная и современная. Это один из локомотивов в этой сфере. Но даже сюда проник коронавирус. Теперь тут ввели обязательный двухнедельный «домашний» карантин для всех прибывших. Если нарушить, то можно уехать на нары на 7 лет, плюс (точнее, минус), разумеется, увесистые штрафы.

Чехия

В Европе чехи первыми полностью закрыли свои границы. Вторым этапом стала изоляция всех городов. Все прибывшие из «опасных» стран должны отсидеть две недели в стационаре. Сбежавших ловят и штрафуют… на 130 тысяч долларов.