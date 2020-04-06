10 классных фильмов об эпидемиях

Рекомендуем посмотреть кое-что на злобу дня.

Когда-нибудь очередная эпидемия сотрёт жизнь с этой жалкой планетки. Людишки, конечно, будут сопротивляться, что-то там придумывать, беспомощно барахтаться, но всё будет тщетно. Шутка. Человек может всё. Любая зараза будет побеждена. А пока нужно посидеть немного дома и посмотреть фильмы. Мы собрали для вас самые злободневные:

Флора (2017)

20 годы 20 века. Группа студентов-биологов отправляются в тропический лес, чтобы помочь своему профессору в его исследованиях. По прибытии они находят человеческий череп и полное отсутствие животных в этом странном лесу…

Заноза (2008)

Паразитический организм в кратчайшие сроки заражает и убивает людей. В этом хаосе случайные люди остаются запертыми на бензоколонке и вынуждены выживать, используя любые способы.

Носители (2009)

Страшная болезнь передаётся воздушно-капельным способом и выкашивает человеческую расу. Четверо героев стремятся поскорее покинуть опасную территорию. Неожиданно они понимают простую вещь – чтобы не заразиться, надо постоянно передвигаться.

Эпидемия (2013)

Непонятная болезнь обрушилась на человечество. Одним из симптомов является агорафобия – боязнь открытых пространств. Все люди прячутся в канализациях и подвалах. Но главный герой намерен во что бы то ни стало добраться домой, ведь там у него осталась беременная жена. Используя подземные ходы канализации и всевозможных коммуникаций он в обстановке хаоса и паники пробивается к своей семье.

Карантин (2008)

Съёмочная группа местечкового телевидения делает репортаж о пожарных. Но приехав, на очередной вызов, группа героев понимает, что имеет дело с неизвестным вирусом. Власти объявляют карантин, но похоже, ситуация уже вышла из-под контроля.

Заражение (2011)

Тут сюжет прост как дважды два. Эпидемия, тщетные потуги сдержать распространение болезни, всеобщая паника и мысли о конце света. Всё, как мы любим.

У твоего порога (2006)

В Лос-Анджелесе прогремело несколько взрывов, после которых облако ядовитого газа заволокло часть города. Пока непонятно что конкретно произошло, но последствия ужасны. В зоне поражения остаётся жена главного героя. Супруги стремятся прорваться друг к другу.

Химическая чистка (2014)

Компания подруг едет за город, чтобы весело провести время. По дороге опускает густой туман химического происхождения, подруги попадают в аварию. Герои просто стараются выбраться из зоны заражения, хотя ядовитый газ уже начал воздействовать на их организмы.

Обречённый рейс (2007)

Пассажирский рейс «ЛА-Париж». Самый обыкновенный. Но в грузовом отсеке какая-то светлая голова придумала перевозить опаснейший вирус. Никто на борту не знает о грозящей опасности. Как это водится в кино, вирус вырывается из контейнера и начинает заражать экипаж и пассажиров.

Тут одна (2016)

Неизвестно откуда взявшийся вирус превращает людей почти в зомби, в агрессивных плотоядных животных. Главная героиня живёт в лесу, питается ягодами, червями и редкими консервами, которые находит в брошенных домах. Однажды она находит девочку-подростка и её раненного отчима. Вот тут и начинается самое интересное.