Медицинские маски от Lamborghini

В Италии всё для фронта и всё для победы.

Как все мы знаем, в Италии настоящий звездец. Коронавирус сильнее всего в Европе ударил именно в этой стране. В феврале и начале марта многие итальянцы, прямо как в России, не слишком серьёзно воспринимали угрозу. Но очень скоро страшный недуг научил слегка беспечных граждан этой расслабонистой страны ценить жизнь, свою и своих близких.

Теперь там всё серьёзно – войска, жёсткий карантин, помощь десятков других стран мира и всеобщая сплочённость против коронавируса.

Многие состоятельные итальянцы жертвуют крупные суммы на борьбу с болезнью. Корпорации тоже помогают. Например, локомотив мировой моды бренд Armani начал производство одноразовых медицинских халатов для медиков и лаборантов. Затем автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles на своих производственных площадях наладил выпуск медицинских масок – обещают более миллиона единиц в месяц.

Производитель суперкаров Lamborghini тоже решил часть своих цехов и работников (которые раньше занимались салонами автомобилей) переориентировать на производство масок.

В последний раз такое было во время Второй Мировой Войны.