Видео опустошённых городов со всего мира

Немного жутковато видеть некогда переполненные улица такими.
Уже не первую неделю практически все страны мира заставляют своих граждан не покидать жилище без веской на то причины. Пустые улицы городов-миллионников пугают и завораживают одновременно. Городская жизнь изменилась до неузнаваемости. Мы собрали для вас самые впечатляющие видео:
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