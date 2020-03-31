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— Шарль де Голль

Видео опустошённых городов со всего мира

bdortmund
31 Мар, 2020 / 20 Просмотров

Немного жутковато видеть некогда переполненные улица такими.

Уже не первую неделю практически все страны мира заставляют своих граждан не покидать жилище без веской на то причины. Пустые улицы городов-миллионников пугают и завораживают одновременно. Городская жизнь изменилась до неузнаваемости. Мы собрали для вас самые впечатляющие видео: