Знаменитости, пережившие карантин, и их шедевры

Берите пример!

Карантин – это не изобретение последних веков человеческой истории. Оставаться дома, чтобы ограничить распространение болезни – идея, до которой древние врачи додумались очень давно. Мы собрали для вас знаменитых деятелей культуры и науки, которые в разных условиях пережили вынужденную изоляцию.

Уильям Шекспир

Бубонная чума не раз косила европейцев. В Англии в 1606 году была очередная вспышка. Как раз в это время жил и творил Уильям Шекспир, национальное достояние англичан. К пику эпидемии все театры уже были закрыты, а людям рекомендовали сидеть дома. Шекспир, очевидно, тоже сидел на карантине. И почти точно можно сказать, что в этот период он сделал основную работу по одному из своих легендарных произведений – «Король Лир» (увидел свет к концу того же года). Также очень вероятно, что ещё работа велась над пьесой «Макбет». Это две самые мрачные пьесы великого драматурга, что пусть и косвенно, но подтверждает мысль о карантине во время написания.

Исаак Ньютон

В 1665 году Англию накрыла очередная волна чумы. К тому времени врачу уже совершенно точно опытным путём выяснили, что карантин необходим. Учебные заведения тоже последовали рекомендациям медиков и раньше отпустили своих студентов по домам. В их числе был и молодой студент кембриджского Колледжа Троицы Исаак Ньютон. Он целый год провёл в семейном поместье за самостоятельным обучением по книгам и много в этом преуспел. Биографы великого энциклопедиста уверены, что это его самый плодовитый период в жизни. В это время он много экспериментировал со светом и оптикой, системами счисления и увидел падение знаменитого яблока. Он вернулся в школу только в 1667 году с целым ворохом блестящих идей и теорий, после чего карьера молодого человека просто взлетела.

Эдвард Мунк

Автор знаменитой работы «Крик» известен многими своими полотнами, несущими ужас и тревогу. Великий норвежец был не самым удачливым с житейской точки зрения. Мать и сестра художника умерли от туберкулёза, ещё одна сестра сошла с ума. Всё это не могло не отразиться на парне и его работах. Он вообще сам по себе был одиночкой-отшельником. В 1918 году ещё и был «заперт» дома печально известной «испанкой». Карантин он перенёс превосходно, к тому моменту уже и так ведя почти затворнический образ жизни. «Испанку» он в итоге пережил и хорошо потрудился в период карантина.

Экипаж миссии «Аполлон-11»

Одно из величайших научных достижений человечества в 20 веке – высадка на Луне. Перед запуском все члены экипажа были помещены под карантин, чтобы убедиться в том, что никакие бактерии или вирусы не осложнят выполнение операции. Из-за этого даже ужин с тогдашним президентом США Ричардом Никсоном был отменён. Кроме того, учёные считали, что есть небольшая вероятность того, что с поверхности Луны астронавты могут принести какую-нибудь заразу. Потому карантин был и после возвращения на Землю. Три недели знаменитая троица провела в заточении. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть.

Мэри Шелли и лорд Байрон

В 1815 году произошло крупное извержение вулкана Тамбора в Индонезии. Летучий пепел на долгое время закрыл многие участки земной поверхности от солнечного тепла. В результате всё сельское хозяйства в Англии было почти уничтожено. Это привело к голоду и эпидемии холеры. Писательница Мэри Шелли с мужем, сводной сестрой и семейным доктором хотели скрыться от эпидемии на берегу Женевского озера. Там к ним присоединился лорд Байрон. Эпидемиологическая ситуация там была не лучше, но рыпаться уже было поздно, и они решили всё-таки остаться и переждать там. Говорят, компаньоны проводили вечера за тем, что рассказывали друг другу страшилки. Мэри именно в этот период написала своё самое известное произведение – «Франкенштейн». Кстати, семейного врача звали Джон Полидрори, и он тоже «баловался» пером. Там, на берегу Женевского озера он написал новеллу «Вампир», что является одним из ранних образцом англоязычной литературы о вампирах.

Сам Байрон же много путешествовал и был на карантине не только на Швейцарии. Например, в 1813 году он был на Мальте. Тогда все приезжающие обязаны были быть изолированы на 40 дней. В письмах он сообщает друзьям, что плодотворно провёл это время, вместо его обычных попоек и шумных вечеринок.

Джованни Боккаччо

Чёрная смерть забрала около 30% всего населения Европы в 14 веке. В некоторых регионах смертность достигала 80%. Великий итальянский писатель Боккаччо пережил страшную эпидемию, оставив множество описаний тех страшных событий. Его знаковое произведение «Декамерон» как раз было навеяно карантином во время вспышки чумы. Десять героев, жителей Флоренции уединяются на загородной вилле, чтобы переждать пандемию. Есть там и описание ситуации – лежащие повсюду трупы, которые просто некому закапывать, падающие замертво люди на улицах, деревни и кварталы, вымершие целиком…

Вальтер Скотт

В 1831 году другой известный писатель был на Мальте. И тоже попал под карантин, из-за холеры. Собственно, он туда и поехал потому, что Байрон оставил красочное описание природы этого островного государства. Во время 10-дневного карантина Скотт работал над своим последним произведение (он умрёт через года) «Осада Мальты». Мальтийцы предоставили известному светилу литературы и его семье особые помещения, вместо обычных палат лазарета.