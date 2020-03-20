Microsoft запустила онлайн-карту распространения коронавируса

Теперь это почти реалити-шоу.

Microsoft сделала свою версию онлайн карту распространения коронавируса. Изначально похожий сервис сделал сначала университет Джона Хопкинса, а потом даже Яndex (с упором на российские регионы).

Статистика по миру обновляется достаточно оперативно. Интерфейс тут простой и интуитивно понятный – нажимаем на страну на карте и смотрим официальную статистику по заражённым, умершим и вылечившимся пациентам.

Если вам не безразлична судьба человеческой цивилизации, советуем периодически заглядывать.