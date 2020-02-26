У Земли появился новый спутник

Учебники по астрономии пока рано переписывать?

Американские астрономы выявили у Земли новый мини-спутник. Размером он всего с легковой автомобиль – 2-3 метра в диаметре. Обнаружили объект учёные из астроцентра в Аризоне – Тедди Прейн и Каспер Вирчос.

Мини-Луну называются временно захваченным объектом, астероидом типа C под названием «2020 CD3».

За всю многолетнюю историю наблюдений это лишь второй подобный случай. Предыдущий был в 2006 году. Исходя из орбиты, говорят, что новая мини-луна вошла в зону земного притяжения около трёх лет назад. Учёные центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории подчёркивают, что новый объект не имеет связи с известными искусственными околоземными объектами, а значит является полностью естественным. В частности, какое-то время была теория, что это пресловутый автомобиль Илона Маска, но космических бизнесмен подтвердил, что это не он.

Эллиптическая, нестабильная орбита говорит о том, что едва ли объекта останется с нами надолго. Предполагается, что уже в апреле объект вырвется из влияния притяжения Земли. Напомним, предшественник вращался вокруг Земли 10 месяцев.