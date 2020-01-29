Погиб легенда мирового баскетбола Кобе Брайант

Знаменитый спортсмен и ещё 8 человек погибли при крушении вертолёта.

Несколько дней назад трагическое известие пришло из США. Кобе Брайанта больше нет.

Весь баскетбольный (и не только) мир скорбит. Выдающийся игрок и отличный человек погиб в вертолёте. Давайте вспомнить ключевые моменты его жизни.

Детство

Отцом будущей звезды NBA был тоже баскетболист. Последние годы своей карьеры Джо Брайант играл и жил вместе с семьёй в Италии. Поэтому Кобе свободно говорил на итальянском и испанском. Также он однажды сказал, что стал бы футболистом, если бы остался жить в Европе. Однако после окончания карьеры (в 1991 году) отца вся семья вернулась в США. Там таланты Кобе ярко проявились уже в школе.

Начало карьеры

В 1996 году, сразу после старшей школы, он выставился на драфт, где был выбран «Шарлотт Хорнетс» по просьбе «ЛА Лейкерс». На тот момент это было нонсенсом – вчерашний школьник сразу вступил во взрослый спорт, пропустив очень сильную студенческую лигу NCAA.

Пик

За «лаек» он играл 20 лет, став настоящей легендой клуба из города ангелов. За это время он пять раз становился чемпионом самой сильной баскетбольной лиги мира. Играл он и за национальную сборную США, где всё тоже сложилось в высшей степени удачно – два олимпийский золота (2008 и 2012) + чемпионат мира (2017). Разумеется, у него целых ворох личных достижений и наград.