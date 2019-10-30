Звёздные войны: Скайуокер. Восход – трейлер

В декабре нас ждёт последний фильм из космической саги «Звёздные войны».
Фантастическая сага взяла своё начало в далёком 1977 году. Этой зимой, наконец-то завершится этот долгий путь. По крайней мере так говорят про основную сюжетную линию. Наверняка, будут ещё всевозможные спин-оффы, сиквело-приквелы и прочее. Вот трейлер, показанный на выставке Disney D23:
В трейлер ностальгии ради включили кадры из «стареньких» частей франшизы (4,5,6 эпизоды) – молодой Люк, Хан Соло, Лея, ещё живые Оби-Ван, Дарт Вейдер, Йода, R2D2 и другие кумиры фанатов. Далее же мы видим отрывки из предстоящего фильма – Рей и другие положительные герои, Кайло, плюс эпичнейшая сцена движения огромного космического флота.
Разумеется, фанаты уже много раз просмотрели двухминутный ролик и заметили массу важных мелочей. Например, Рей теперь, очевидно, сражается КРАСНЫМ (!!!) двойным мечом-шестом, похожим на тот, что был у Дарта Мола. Но важнее даже не это, а то, что присутствует намёк на то, что она перейдёт на тёмную сторону Силы. Чтобы это узнать, нужно подождать ещё немного.
Дата премьеры – 20 декабря.
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