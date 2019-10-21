Терминатор: Тёмные судьбы

Премьер новой части легендарной франшизы всё ближе.

Сюжет фильма является прямым продолжением первых двух фильмов серии. С остальными он никак не связан, чем разработчики дают понять, что считают их не слишком удачными. Итак, 2022 года. После событий «Судного Дня» прошло 27 лет. «Скайнет» погиб, но вместо него появился ещё более совершенный и злобный искусственный интеллект – «Легион». Он отправляет в прошлое нового «жидкого» злодея. Отличается он тем, что может разделяться на две полноценные боевые единицы. Его целью становится девушка по имени Дани Рамос, один из лидеров будущего сопротивления. На защиту удалось послать женщину, модифицированную с помощью кибернетических «запчастей».

В картине мы встретим старых друзей – Сару Конор (Линда Хэмилтон) и старину Т-800 (Арнольд Шварценеггер).

Премьера в России намечена на 31 октября.