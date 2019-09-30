8 самых невероятных экспериментов Северной Кореи

А Ким не сидит, сложа руки!

Закрытая страна с тоталитарным режимом не перестаёт удивлять. На её территории проводятся десятки странных, глупых и жестоких экспериментов. Со стороны выглядит так, как будто играет дурно воспитанный ребёнок. Вот восемь самых-самых из них:

Хирургические эксперименты на заключённых

Заключённые в КНДР нередко подвергаются бесчеловечным хирургическим операция – часто без анастезии. Это стало известно от одного тюремного охранника, который бежал из страны. Иногда, правда, хирурги (т.е. мясники) проявляют милосердие и бьют «пациентов» по голове молотком – простейший «наркоз», как в древности. Также иногда заключённых используют как живые мишени при упражнениях военных в стрельбе.

Государственная «фекальная» программа

Из человеческих экскрементов делают удобрения для сельского хозяйства. Действует строгая программа и план по фекалиям. Каждый объект обязан сдавать норму какашек в зависимости от числа жильцов или сотрудников.

Отравленные капустные листья

Однажды стало известно, что в КНДР выращивают специальный сорт ядовитой капусты. Для пробы отобрали 50 заключённых, который заставляли есть отравленные капустные листья. Тех, кто отказывался, пугали репрессиями по отношению к членам семьи. Все погибли ужасной смертью.

Пустой город

Власти потратили большое количество денег и ресурсов для того, чтобы построить город недалеко от границы с Южной Кореей. Но там никто не живёт, кроме горстки рабочих, которые обслуживают инженерные сети пустого города. Зачем его строили? Никто не знает.

Лагерь 22

Это самый настоящий концлагерь. Наподобие тех, что организовали нацисты в середине прошлого века. Сюда помещают всех несогласных с линией партии вместе с семьями. Порядки тут царят просто зверские. Сбежавший охранник рассказывает, что за попытку побега одного из узников однажды ему приказали казнить 31 человека.

Эксперименты с пыткой «колено и дерево»

Тут процветают десятки методов пытки. Они нужны для работы репрессивного аппарата. И «учёные» разрабатывают всё новые и новые. Один из них называется «колено и дерево». Полного описания найти не удалось. Это как-то связано с тем, что бедолагу заставляют стоять на коленях на узком деревянном бруске. Уже через неделю таких «процедур» человек почти не может ходить, а через месяц он погибает.

Эксперименты с «водяными» методами пыток

Это то ли пытка, то ли казнь. Как получится. Человека помещают в комнату, которая наполняется водой до определённого уровня, пока заключённому не приходится стоять на носочках, чтобы не утонуть. В таком состоянии его оставляют на сутки. Если выжил – допрос продолжается. Если нет – туда ему и дорога…

Тест сибирской язвы на детях

Сбежавший учёный поведал миру о том, что военные активно изучают и развивают химическое оружие. В частности, они стараются «усилить» сибирскую язву. Эксперименты, разумеется, проводят на людях. Например, на детях-инвалидах.