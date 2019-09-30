8 самых невероятных экспериментов Северной Кореи

А Ким не сидит, сложа руки!
Закрытая страна с тоталитарным режимом не перестаёт удивлять. На её территории проводятся десятки странных, глупых и жестоких экспериментов. Со стороны выглядит так, как будто играет дурно воспитанный ребёнок. Вот восемь самых-самых из них:
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Хирургические эксперименты на заключённых
Заключённые в КНДР нередко подвергаются бесчеловечным хирургическим операция – часто без анастезии. Это стало известно от одного тюремного охранника, который бежал из страны. Иногда, правда, хирурги (т.е. мясники) проявляют милосердие и бьют «пациентов» по голове молотком – простейший «наркоз», как в древности. Также иногда заключённых используют как живые мишени при упражнениях военных в стрельбе.
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Государственная «фекальная» программа
Из человеческих экскрементов делают удобрения для сельского хозяйства. Действует строгая программа и план по фекалиям. Каждый объект обязан сдавать норму какашек в зависимости от числа жильцов или сотрудников.
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Отравленные капустные листья
Однажды стало известно, что в КНДР выращивают специальный сорт ядовитой капусты. Для пробы отобрали 50 заключённых, который заставляли есть отравленные капустные листья. Тех, кто отказывался, пугали репрессиями по отношению к членам семьи. Все погибли ужасной смертью.
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Пустой город
Власти потратили большое количество денег и ресурсов для того, чтобы построить город недалеко от границы с Южной Кореей. Но там никто не живёт, кроме горстки рабочих, которые обслуживают инженерные сети пустого города. Зачем его строили? Никто не знает.
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Лагерь 22
Это самый настоящий концлагерь. Наподобие тех, что организовали нацисты в середине прошлого века. Сюда помещают всех несогласных с линией партии вместе с семьями. Порядки тут царят просто зверские. Сбежавший охранник рассказывает, что за попытку побега одного из узников однажды ему приказали казнить 31 человека.
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Эксперименты с пыткой «колено и дерево»
Тут процветают десятки методов пытки. Они нужны для работы репрессивного аппарата. И «учёные» разрабатывают всё новые и новые. Один из них называется «колено и дерево». Полного описания найти не удалось. Это как-то связано с тем, что бедолагу заставляют стоять на коленях на узком деревянном бруске. Уже через неделю таких «процедур» человек почти не может ходить, а через месяц он погибает.
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Эксперименты с «водяными» методами пыток
Это то ли пытка, то ли казнь. Как получится. Человека помещают в комнату, которая наполняется водой до определённого уровня, пока заключённому не приходится стоять на носочках, чтобы не утонуть. В таком состоянии его оставляют на сутки. Если выжил – допрос продолжается. Если нет – туда ему и дорога…
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Тест сибирской язвы на детях
Сбежавший учёный поведал миру о том, что военные активно изучают и развивают химическое оружие. В частности, они стараются «усилить» сибирскую язву. Эксперименты, разумеется, проводят на людях. Например, на детях-инвалидах.
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