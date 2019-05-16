17 – 19 мая 2019г. в Воронежской области пройдет Первый этап всероссийского любительского Кубка по ралли-рейдам «ВОРОНЕЖ 2019». В заявочной ведомости – участники из Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нововоронежа, Андреаполя, Анапы, Ростова-на-Дону, Уфы.

MOTO RALLY CUP (MRC) – это Кубок по ралли-рейдам для любителей и профессионалов, выступающих на мотоциклах (MOTO), квадроциклах (QUAD), багги (SSV) и внедорожниках (RAID) 4х4 и 6х6, проходящий уже не первый сезон во многих регионах России.

Организатор и идейный вдохновитель MRC – действующий спортсмен, неоднократный участник и призер Дакара, Мастер спорта международного класса по ралли-рейдам Алексей Ростиславович Кузьмич.

Соревнования MRC продолжают мировую традицию ралли-рейдов Кубка мира (Baja) и ралли-марафонов, таких, как «Dakar», «Africa Eco Race» и «Шелковый путь», перенося на свои этапы все самое интересное, практичное, важное, и отвечают требованиям организации, судейства и безопасности. На сегодняшний день, участвуя в Кубке MRC, можно постепенно и планомерно освоить азы ралли-рейдов, вникнуть во все нюансы гонок, поднять уровень своего мастерства, прикоснуться к духу Дакара…

Первый старт MRC был дан в 2014 г. За это время проведено более 60 соревнований и мероприятий, разведано и прописано более 20 новых трасс, более 400 человек приняли участие в соревнованиях.

MRC – одна из самых демократичных серий. Необходимо иметь только GPS-навигатор. Перед каждым этапом проводятся семинары и курсы для штурманов, тренировки для пилотов. Такой подход позволяет вовлечь в спорт новых людей разного возраста, способствует популяризации здорового образа жизни и активного отдыха.

В каждой группе (MOTO, QUAD, SSV, RAID) есть зачеты как для профи, так и для любителей. В MRC можно принимать участие на технике, специально подготовленной к соревнованиям, так и на стандартной, не требующей дополнительных затрат. Уже не первый сезон в MRC принимает участие экипаж на уникальном советском грузовике ГАЗ-66 («шишига») с дизельным двигателем от MANа! Два друга (из Москвы и Андреаполя) заботливо подготавливают свой автомобиль к стартам в этапах MRC, проводят глубокие технические доработки, получают удовольствие от подготовительного и гоночного процесса. И, конечно же, радуют зрителей и болельщиков, показывая хорошие результаты на трассах и в сезоне!

Одна из решающих составляющих успеха в ралли-рейдах – это умение быстро и на высокой скорости ориентироваться на любой незнакомой местности. Вторая составляющая – знание своего мотоцикла/квадроцикла/автомобиля и навыки его подготовки и ремонта. И третья составляющая – умение выжить в любых условиях и в любой точке планеты до прихода машин сопровождения или эвакуации.

Организаторы MRC помогают начинающим спортсменам приблизиться к профессиональному спорту; проводят тренировки по пилотированию и навигации для начинающих и опытных спортсменов; сопровождают участников MRC от начала первых тренировок до финиша на гонках мирового уровня.

Обширная география этапов MRC позволяет лучше узнать Россию и ее масштабы, увидеть самые разные ландшафты и пейзажи, развивает чувство гордости за Родину и чувство плеча товарища по гонке.

Первый этап сезона 2019 года обещает быть интересным, сложным по навигации, достаточным по дистанции, насыщенным по изменениям покрытия. Участников ждут ровные, быстрые полевые дороги, лесные грунты, пески, открытое бездорожье с растительностью, небольшие дюны. Три гоночных дня. 285 «боевых» километров.

Уникальность MRC еще и в том, что специальные участки (СУ) организаторы стараются закольцевать, как это принято на европейских этапах Кубка мира (формат BAJA). При такой схеме в гонке может принять участие даже начинающий спортсмен-одиночка, не имеющий команды механиков, так как сервис и зона дозаправки всегда на одном и том же месте!

С заключительного этапа 2018 года в MRC применяется трехдневная схема соревнований.

В пятницу (17.05.19.) зрители могут присутствовать на Торжественном старте, посмотреть на гонщиков, взять автографы, сделать фото снимки на память. После Торжественного старта будет проведен «Пролог» (Супер Специальный участок) для зрителей, длина которого будет не более 5 км. В субботу (18.05.19.) и воскресенье (19.05.19.) трасса четырех СУ (по два каждый день) будет стартовать и финишировать неподалеку от поселка Каменно-Верховка. Длина трассы в субботу – два СУ по 92 км.; в воскресенье – два СУ по 49 км.

Каждое соревнование MOTO RALLY CUP становится событием для городов, в которых оно проводится. Гостей праздника и болельщиков ждут спортивные игры и развлечения, яркое шоу и доступ в зону сервиса (бивуак), в зоны старта, зрительские зоны на трассе и церемонию награждения.

Участие в MRC – это способ вырваться из обыденности, найти единомышленников и бросить вызов себе. Участников ждут настоящие приключения, скорость и азарт борьбы. А для кого-то участие в MRC станет первым шагом на пути к исполнению мечты – стартовать на Дакаре!

Партнеры мероприятия: RAVENOL, RaceEvent (Авто- и мотопутешествия), ТЦ «Экстрим», Phiten, часы «Путник», «Новлянская.Клуб».

Информационные партнеры: motogon.ru, «Мои часы».

Официальный сайт: http://motorallycup.ru

Расписание и дополнительную информацию 1-го этапа можно посмотреть по ссылке: http://motorallycup.ru/1mrc19

Ждем вас на Торжественном старте 17 мая 2019г. в 15:00 в г. Нововоронеж.

Аккредитация прессы: Наталия Полищук, т.: +7 (901) 511 7374.

ОРГАНИЗАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ КУБКА MRC КУЗЬМИЧ АЛЕКСЕЙ РОСТИСЛАВОВИЧ.

Спортивное резюме:

Мастер спорта международного класса по ралли-рейдам.

Участник и призер ралли-марафона «DAKAR» 2007, 2009, 2012, 2013.

Участник и призер ралли-марафона «AFRICA ECO RACE» 2016.

Участник и призер ралли-марафона «Шелковый Путь» 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016.

Обладатель Кубка России 2006, 2018.

Бронзовый призер Кубка России 2010.

Победитель Кубка Мира 2012, 2016, 2017, 2018 в командном зачете.

Чемпион России 2017 в командном зачете.

Серебряный призер Кубка Мира 2008, 2015, 2016.

Серебряный призер Чемпионата России 2008, 2010.

Бронзовый призер Чемпионата России 2014.

Чемпион Катара по ралли-рейдам 2015, 2018.

Неоднократный участник и призер этапов Кубка Мира, Чемпионата и Кубка России и Латвии по ралли-рейдам и ралли, Кубка России по трофи-рейдам.

Планируется участие в ралли-марафоне «Шелковый Путь» 2019. Приглашаем к сотрудничеству заинтересованные СМИ.