Готовимся к Пасхе вместе с Fix Price

Приближается важный для христиан и любимый многими россиянами праздник – Светлая Пасха.

Разноцветные яйца, куличи, творожная пасха – неотъемлемые части и символы празднества. В магазинах Fix Price вышла специальная коллекция товаров, в которой есть все необходимые принадлежности для подготовки к Пасхе.

Пасха –один из самых главных праздников для всех христиан. В 2019 году празднование православной пасхи выпадает на 28 апреля, поэтому приготовления разумно начать уже сейчас.

Для многих пасха ассоциируется с теплыми воспоминаниями из детства. Как интересно было окрашивать яйца во все цвета радуги с мамой, печь сдобные куличи вместе с бабушкой, а с папой стукаться по утрам пасхальными яйцами и проверять, чье оказалось прочнее. В Fix Price представлены все необходимые принадлежности для подготовки к празднику: на выбор разные наборы красок и термоэтикетки для яиц, наклейки с христианской тематикой и с символами Пасхи – в виде цыплят, кроликов и разноцветных яиц. Есть готовая смесь для приготовления кулича, формы для выпечки и творожной пасхи.

Для создания еще более праздничной атмосферы дома в тематической коллекции представлено большое количество декоративных украшений в виде веточек вербы, фигурок в виде цыплят и кроликов, подвесные украшения в форме разрисованных яиц, расписные подставки для яиц и кулича и другое.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99 и 199 рублей. Также представлены позиции по 25, 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах на сайте https://fix-price.ru .

Рекомендованные товары:

– Пасхальный набор с перламутровыми красителями, 50 рублей;

– Термоэтикетки, 50 рублей;

– Смесь для выпечки кулича, 27,5 рублей;

– Пасочница, 50 рублей:

– Формы для выпечки кулича, 6 шт., 50 рублей;

– Декорация пасхальная, 55 рублей;

– Ветка пасхальная, 55 рублей;

– Подставка под кулич и яйца, 50 рублей;

– Декорации пасхальные, 4 шт., 50 рублей;

– Пасхальные наклейки, 15 шт. 50 рублей;