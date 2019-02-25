Оскар-2019: кто получил

Этой ночью прошла 91-ая церемония вручения премий американской киноакадемии – вот кто получил Оскар-2019

Ещё летом прошлого было объявлено о введении новой номинации, за самые большие кассовые сборы. После этого кинокритики всего мира взбунтовались и оргкомитет всё же отменил эту инициативу, отправив проект на доработку. В результате в этом году не был вручён первый «попсовый» «Оскар». Из других нововведений – впервые церемония прошла без ведущего. Изначально планировалось доверить это Кевину Харту, но он слишком много шутил про педиков, из-за чего его и решили снять, под давлением ЛГБТ-общественности.

Оскар-2019 – лучший фильм + лучший актёр второго плана + лучший оригинальный сценарий – «Зелёная книга»

Отличная комедия-драма про Америку 60-х годов. Грубовато-простоватый вышибала (Виго Мортенсен) нанимается личным водителем к успешному чёрному джазовому пианисту (Махершала Али) во время его гастролей по южным штатам. Совершенно разные по характеру герои постепенно становятся друзьями, и чему-то учатся друг у друга. Режиссёр картины не получил статуэтку за режиссуру, но взял «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (в соавторстве с Ником Валлелонга и Брайаном Карри). Также победителем в номинации лучшего актёра второго план стал Махершала Али. Итог – три «Оскара».

Оскар-2019 – лучший фильм на иностранном языке + лучшая режиссура + лучшая операторская работа – «Рома»

Мексиканский фильм от оскороносного создателя «Гравитации». Альфонсо Куарон снял чёрно-белую драму о жизни простой мексиканской семьи в 70-х годах. Повседневные хлопоты резко сменяются трагедией, когда в 1971 году правительство силой армии разогнало демонстрацию студентов. Тогда погибло более ста человек. Фильм взял три «Оскара».

Оскар-2019 – лучший актёр – Рами Малек за фильм «Богемская рапсодия»

Биографический фильм о членах британской рок-группы “Queen”. Разумеется, упор сделан на её самого главного члена, фронтмена Фредди Меркьюри. В картине описывается период длиною в 15 лет – с 70-го до 85-го. От создания до упадка. Неплохо показаны творческие поиски, конфликты, личная жизнь, успехи и неудачи. Исполнитель главное роли Рами Малек взял «Оскар» за лучшую мужскую роль. Плюс картина заработала три второстепенных награды – «лучший монтаж», «лучший звук», «лучший звуковой монтаж». Итог – четыре статуэтки.

Оскар-2019 – лучшая актриса – Оливия Колман за фильм «Фаворитка»

Исторический фильм об интригах. А интриги сильнее всего на самом верху власти, и они ещё сильнее, если их плетут дамы. Так вот на стыке XVII и XVIII веков Великобританией правила безумная королева Анна Стюарт. Ключевые решения в управлении страной принимает фаворитка Сара Черчилль. Но вот ко двору прибывает новая служанка Абигейл, и за внимание чокнутой королевы разгорается нешуточная борьба. «Оскар» получила исполнительница роли этой самой королевы, Оливия Колман.

Оскар-2019 – лучшая актриса второго плана – Реджина Кинг за фильм «Что если Бил-стрит могла бы заговорить»

Неплохая драма-мелодрама по одноимённому роману Джеймса Болдуина. Молодая пара Тиш и Фонни помолвлены и вот-вот вступят на новый этап жизни. Но случается страшное – по ложному обвинению парня отправляют за решётку. Жертва преступления покидает США, а мать невесты отправляется за ней в надежде добыть доказательства невиновности молодого человека. За роль этой решительной женщины «Оскар» получила Реджина Кинг.

Оскар-2019 – лучший адаптированный сценарий – Чарли Ватчел, Спайк Ли, Дэвид Рабинович, Кевин Уиллмотт – за фильм «Чёрный клановец»

Ещё один фильм, где затронута проблема расизма в США. На этот раз её затронули в шутливом, комедийном тоне. Сама номинация говорит о том, что сценарий был написан на основе литературного произведения. В данном случае это роман Рона Сталворта «Чёрный клановец».

Оскар-2019 – лучший анимационный полнометражный фильм – «Человек-паук: через вселенные»

Мультик. Главный герой – чернокожий паренёк с испанской (мексиканской) фамилией. Он каким-то образом становится человеком-пауком. А потом он узнает, что он не единственный такой. И их даже не двое. Все вместе они решают спасти мир, как это водится у супергероев.