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Идея фикс: подарки к 8 марта

bdortmund
21 Фев, 2019 / 14 Просмотров

Самое время начинать подготовку к 8 марта. Родственники, коллеги, друзья, дети, общие подарки в детских садах и школах. Нужно позаботиться обо всех и сразу! В Fix Price появились специальные тематические коллекции к праздникам, которые помогут сделать приятный комплимент, вне зависимости от возраста вашей дамы, при этом существенно сохранив бюджет. На 8 марта подарки необходимо подбирать особенно тщательно!

Товары для очаровательных представительниц прекрасного пола также пестрят своим разнообразием. На выбор есть два вида шкатулок, в которых удобно хранить украшения или другую мелочь.  Очаровательные наборы: ручка, зеркальце и брелок; зеркальце и расческа; чашка и блюдце; обложка на паспорт и ярлычок для багажа; набор для творчества «Цветы в горшке». Как и в мужской коллекции, есть необычная кружка. Важно отметить, что оригинальность дизайна заключена не в забавном принте, а в том, что в комплект входят деревянная крышка и маленькая ложка! Для юных дам подойдет элегантная подвеска в виде сердца с красивым цветком внутри, копилка в виде воздушного капкейка или милые кошельки с изображением единорогов. Также в детском отделе представлены такие сюрпризы, как игрушечная посуда, бытовая техника, большая кукла, которая поможет научиться создавать различные прически и многое другое!.

Мы к 8 марта подарки рекомендованные следующие:

  1. Шкатулка “Пироженка”, 99 рублей;
  2. Шкатулка, 99 рублей;
  3. Набор подарочный: ручка, зеркальце, брелок, 99 рублей;
  4. Подарочный набор: расческа, зеркало, 77 рублей;
  5. Набор подарочный: чашка и блюдце, 99 рублей;
  6. Подарочный набор: обложка для паспорта, ярлычок для багажа, 99 рублей;
  7. Набор для творчества «Цветы в горшке», 55 рублей;
  8. Кружка с крышкой и ложкой, 199 рублей;
  9. Подвеска «Цветок», 99 рублей;
  10. Копилка «Кексик», 99 рублей;
  11. Кошелек, 50 рублей;
  12. Игровой набор «Маленький кулинар», 99 рублей;
  13. Кукла «Хлоя», для причесок, 199 рублей;
  14. Кукла «Русалка» со светящимся хвостом, 99 рублей;
  15. Набор подарочных коробок: 2 шт., 55 рублей;
  16. Пакет подарочный, 50 рублей;

Если вам что-то приглянулось, то не стесняемся! Скупой платит дважды! Качественная вещь не стоит 2 копейки.

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