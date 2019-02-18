Идея фикс: подготовка к 23 февраля

Самое время начинать подготовку к 23 февраля. Родственники, коллеги, друзья, дети, общие подарки в детских садах и школах. Нужно позаботиться обо всех и сразу! В Fix Price появились специальные тематические коллекции к праздникам, которые помогут сделать приятный комплимент, вне зависимости от возраста вашего защитника, при этом существенно сохранив бюджет.

Коллекция для защитников отечества радует своим разнообразием и оригинальностью. Для ценителей юмора в магазинах можно найти шуточную кружку с изображением собачьего носа на внешней стороне дна и магнитики с забавной символикой «23 февраля». Для более сдержанного и формального жеста подойдут настольные часы, блокнот с 3D изображением оружия. Есть подарочные наборы с разным содержимым: блокнот с ручкой; визитница с ключницей; ремень, ручка и блокнот. Любителям досуга на природе особенно понравятся переносная фляжка в расцветке милитари, набор металлических стопок в чехле и стильная открывашка. Самым молодым представителям мужского пола подойдут набор из брелока и ручки, фольгированный тематический воздушный шар, машинка на радиоуправлении, игрушечные строительные инструменты, арбалет с мягкими снарядами и много других интересных мальчишеских игрушек.

Рекомендованные товары:

Кружка “Носик”, 99 рублей; Магнит “23 февраля”, 50 рублей; Часы подарочные, 99 рублей; Блокнот “23 февраля”, 70 страниц, 77 рублей; Набор подарочный: блокнот и ручка, 77 рублей; Подарочный набор: ключница, визитница для карт, 99 рублей; Подарочный набор “23 февраля”: ремень, ручка, блокнот, 199 рублей; Фляжка, 142 мл, 99 рублей; Набор стопок 3 шт. в чехле, 55 рублей; Открывашка, 99 рублей; Подарочный набор: ручка, брелок, 77 рублей; Шар фольгированный, 55 рублей; Машинка на радиоуправлении, 199 рублей; Игрушка «Пила» / «Шлифовальная машина» / «Шуруповерт», по 199 рублей; Арбалет с мягкими снарядами, 199 рублей; Подарочная коробка, 77 рублей; Пакет подарочный, 50 рублей;

Если вам что-то приглянулось, то не стесняемся! Скупой платит дважды! Качественная вещь не стоит 2 копейки. Ваше имя (обязательно)

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