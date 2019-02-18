Подробно о самом популярном
Форма публикации

Чтобы заполучить женщину, скажите ей, что вы импотент. Она непременно проверит это.

— Кэри Грант

Идея фикс: подготовка к 23 февраля

bdortmund
18 Фев, 2019 / 18 Просмотров

Самое время начинать подготовку к 23 февраля. Родственники, коллеги, друзья, дети, общие подарки в детских садах и школах. Нужно позаботиться обо всех и сразу! В Fix Price появились специальные тематические коллекции к праздникам, которые помогут сделать приятный комплимент, вне зависимости от возраста вашего защитника, при этом существенно сохранив бюджет.

Коллекция для защитников отечества радует своим разнообразием и оригинальностью. Для ценителей юмора в магазинах можно найти шуточную кружку с изображением собачьего носа на внешней стороне дна и магнитики с забавной символикой «23 февраля». Для более сдержанного и формального жеста подойдут настольные часы, блокнот с 3D изображением оружия. Есть подарочные наборы с разным содержимым: блокнот с ручкой; визитница с ключницей; ремень, ручка и блокнот. Любителям досуга на природе особенно понравятся переносная фляжка в расцветке милитари, набор металлических стопок в чехле и стильная открывашка. Самым молодым представителям мужского пола подойдут набор из брелока и ручки, фольгированный тематический воздушный шар, машинка на радиоуправлении, игрушечные строительные инструменты, арбалет с мягкими снарядами и много других интересных мальчишеских игрушек.

Рекомендованные товары:

  1. Кружка “Носик”, 99 рублей;
  2. Магнит “23 февраля”, 50 рублей;
  3. Часы подарочные, 99 рублей;
  4. Блокнот “23 февраля”, 70 страниц, 77 рублей;
  5. Набор подарочный: блокнот и ручка, 77 рублей;
  6. Подарочный набор: ключница, визитница для карт, 99 рублей;
  7. Подарочный набор “23 февраля”: ремень, ручка, блокнот, 199 рублей;
  8. Фляжка, 142 мл, 99 рублей;
  9. Набор стопок 3 шт. в чехле, 55 рублей;
  10. Открывашка, 99 рублей;
  11. Подарочный набор: ручка, брелок, 77 рублей;
  12. Шар фольгированный, 55 рублей;
  13. Машинка на радиоуправлении, 199 рублей;
  14. Игрушка «Пила» / «Шлифовальная машина» / «Шуруповерт», по 199 рублей;
  15. Арбалет с мягкими снарядами, 199 рублей;
  16. Подарочная коробка, 77 рублей;
  17. Пакет подарочный, 50 рублей;

Если вам что-то приглянулось, то не стесняемся! Скупой платит дважды! Качественная вещь не стоит 2 копейки.

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Телефон (обязательно)

Также читайте:

 Профессия ”редактор”... У каждого издания есть божество. И имя его: Главный редактор. Нашим скудным умам пусть и очень хотелось бы, но, увы не понять как из под его пальцев, ...
Коктейль для неё Давно известно как влияет алкоголь на сексуальность и раскрепощенность женщин. И мужчины умело пользуются этим оружием.Давно известно как влияет алког...
Алкоголь из молока Кто бы мог подумать, что молоком можно напиться во всех смыслах этого слова. Охмелеть от молока, кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать, что молоком...
История Facebook История Facebook ярко подтверждает одну простую мысль — все только в твоих руках.История Facebook ярко подтверждает одну простую мысль — все только в ...
Банановый коктейль Если вы любите коктейли из фруктов, молока и мороженного, то это идеальный вариант для вас. Это классический рецепт, который можно варьировать, добави...