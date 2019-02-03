Ещё одна частичка девяностых покинула нас. Ушёл из жизни популярный певец конца 90-х – начала 2000-х Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл.

Семья

Родился будущий репер в семье московского музыкального продюсера. Родители немало вложили в образование сына. Тогда, в нищие 90-е он успел поучиться в Швейцарии и московской филиале British International School. Казалось, что парню светит эстрада и слава Николая Баскова, но молодой человек выбрал другой путь.

Начало карьеры

Кирилл увлёкся новым течением в российской музыке – рэп или хип-хоп (тогда особой разницы не делали, да и сейчас она не слишком существенна). В те времена оно ещё было новым. Нет, реп знали и некоторые даже любили, но упрямое большинство никак не могло свыкнуться с мыслью, что рэп могут петь («читать») не только афроамериканцы. И вот 17-летний парень (который выглядит на 13) выпускает дебютный альбом и сразу попадает в точку. На радио и музыкальном телевидении треки «Слёзы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь» подолгу держатся в топе, а их автор становится сверхпопулярным в среде урбанистических тинэйджеров.

Вот флагманская песня «Кто ты?»:

У него даже были клипы. И весьма сносные! Осторожно: возможны вышибающие слёзы флешбеки!

Через год, в 2001 вышел ещё один альбом. И его титульной песней стал более лирическая композиция:

Далее в творчестве уже достаточно известного певца происходят не коренные, но существенные перемены. Теперь он сам пишет тексты и принимает куда более деятельное участие в создании песен и клипов. Вот характерная песня того периода. Тут, мы, кстати, видим ставшие позже фирменными дреды.

Альбом получился не очень цепляющим. Злопыхатели утверждают, что он попытался просто «перевести» “негритянский” рэп на русский язык. Многие поклонники восприняли такой разворот в штыки. Хотя всё же несколько треков попали в топ MTV и какое-то время там держались.

Перерождение

Далее Кирилл Толмацкий бросался в крайности. Пытался сменить ник на Le Truk – не получилось. Не смог отказаться от немалой армии поклонников. Участвовал не нескольких реалити-шоу, даже снялся пару раз в кино. С 2008 его творчество приобретает непопсовый характер, теперь это не звезда MTV, а андреграундный исполнитель с небольшой, но крепкой кучкой почитателей. Изменения коснулись не только общего стиля звучания, но и смысловой нагрузки текстов. Теперь он намного чаще обращается к социально-политическим и нравственным темам – про тёлочек петь надоело, парень повзрослел.

А в 2014 его просто прорвало – накатал сразу три альбома с десятком приглашённых исполнителей. В музыке появляются нотки регги, часть текстов пишется на английском языке, а жанровая принадлежность распыляется на несколько течений. Вот одна из песен того периода:

Осенью 2018 Децл активно критикует действующую власть – как в песнях своего нового альбом («Неважно кто там у руля»), так и в социальных сетях. В частности, обвиняет в пенсионной реформе и обличает лояльных власти журналистов (вот его твиттер, почитайте). Ещё остроумно и колко проходится по новичкам сферы репа.

И вот… ночь со 2 на 3 февраля 2019 года. Ижевск. Частный мини-концерт, Кириллу Толмацкому становится плохо прямо в гримёрке. Бригада скорой помощи не смогла реанимировать певца. На 36-м году жизни Децл умер. Об этом сообщили даже на центральном телевидении. Точных причин смерти молодого человека пока не знает никто.

У него остался 15-летний сын и жена.

Теории

Как часто бывает в таких случаях, сразу появились люди, которые уверены в том, что Децл не умер, а просто решил отойти от дел. Основываются эти теории на словах певца о том, что он планирует удалиться на отдалённый остров, инсценировав собственную смерть. Сначала он об этом сказал в 2007-м:

Наверно, инсценирую в 35 свою смерть, и поеду курить огромный джойн на какой-нибудь остров и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит.

А потом и в 2015-м: