Хищник против Санты

Кинокомпания 20th century FOX к Рождеству выпустила рекламный промо-ролик классического «Хищника» 1987 года на blu-ray.

Сам ролик представляет из себя двухминутный кукольный анимационный фильм. Хищник нападает на станцию Санты-Клауса и убивает нескольких оленей. Сцены мультфильма полны крови и отсылок к первым двум частям известной франшизы. Однако в конце концов один из оленей укокошил непрошенного гостя из снайперской винтовки, а смертельно раненный эльф включил режим берсерка и уничтожил остальных (которые вроде бы не выказывали агрессии).

Заканчивается ролик излюбленным сюжетным приёмом из 90-х: среди подаренных хищниками яиц одно открывается – прямая отсылка к «Чужим». На это Санта-Клаус сказал: «Хо-Хо-Холи щит!»