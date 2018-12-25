Хищник против Санты

Кинокомпания 20th century FOX к Рождеству выпустила рекламный промо-ролик классического «Хищника» 1987 года на blu-ray.
Сам ролик представляет из себя двухминутный кукольный анимационный фильм. Хищник нападает на станцию Санты-Клауса и убивает нескольких оленей. Сцены мультфильма полны крови и отсылок к первым двум частям известной франшизы. Однако в конце концов один из оленей укокошил непрошенного гостя из снайперской винтовки, а смертельно раненный эльф включил режим берсерка и уничтожил остальных (которые вроде бы не выказывали агрессии).
Заканчивается ролик излюбленным сюжетным приёмом из 90-х: среди подаренных хищниками яиц одно открывается – прямая отсылка к «Чужим». На это Санта-Клаус сказал: «Хо-Хо-Холи щит!»
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