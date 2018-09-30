Открытие года

В наш стремительный век вечно спешащий человек старается максимально рационализировать свою жизнь. А одним из самых важных секторов жизни является питание.

Пожалуй, наиболее популярным, не побоимся этого слова, блюдом урбанистической кухни является бутерброд, сендвич или бургер. Есть великое множество рецептов. Список ингредиентов широк, как душа русского человека – разные виды хлеба, сотни соусов, десятки видов мяса, овощи, специи… Вообще это блюдо максимально толерантное: почти любой съедобный продукт вполне можно органично вписать в тот или иной рецепт бургера.

Однако сердцевиной, стержнем и центром любого бургера, разумеется, считается именно мясо. И от её качества зависит львиная доля вкуса и пользы блюда. В современной России, увы, многие предприятия мясной отрасли работают в безотходном режиме, т.е. в ход идут даже субпродукты, обрезки, хрящи (надеемся, что они хотя бы выбрасывают рога и копыта). Потом массу для количества щедро «приправляют» хлебом, жиром сомнительного качества и различными химикатами. Далее в зависимости от степени совестливости производителя это называют разными словами от «котлет» до «бифштекса из 100% мяса».

Но не всё плохо в российской пищевой промышленности. Есть ещё предприятия, которые следят за качеством и не обманывают своих потребителей. Есть ещё бургеры в бургеровницах! В котлетках «Бургер дома» нет глютена, сои, яиц, пальмового масла и прочих не самых полезных продуктов. Мы знаем о бургерах ВСЁ! Мясо для котлеток проходит самый строгий в мире контроль (строже только при знакомстве с родителями будущей жены) – только лучшее, самое свежее, отборное, от проверенных поставщиков. На каждой стадии производства действует строжайший контроль в соответствии с международными стандартами качества ХАССП. Эти котлетки идеально подходят для приготовления домашнего бургера, ведь для себя и своей семьи мы покупаем только лучше, верно?

И вот ближе к делу: открыта первая торговая точка «БУРГЕР ДОМА«! Островок в ТЦ «Мичуринский» вблизи продуктового магазина. Адрес — г. Москва, ул. Озерная, д. 42, м. Юго-Западная.

Тут вы найдёте всё для домашнего кулинарного творчества:

Котлетки для бургеров из свинины, курицы, индейки, говядины и даже мяса диких животных.

из свинины, курицы, индейки, говядины и даже мяса диких животных. Булочки на любой вкус – с кунжутом или без, чёрные, белые, оранжевые, красные, зелёные (для придания цвета используются исключительно натуральные красители), чуть сладкие бриошь или пресные, двойные или тройные, свежие или замороженные.

на любой вкус – с кунжутом или без, чёрные, белые, оранжевые, красные, зелёные (для придания цвета используются исключительно натуральные красители), чуть сладкие бриошь или пресные, двойные или тройные, свежие или замороженные. Соусы … о, это очень важный ингредиент. Их несколько: «Сырный», «Французский», «Домашний чеснок», соусы барбекю, терияки, чесночный ранч, горчичный, томатный, на основе растительных масел «Гриль» и «Бургер».

… о, это очень важный ингредиент. Их несколько: «Сырный», «Французский», «Домашний чеснок», соусы барбекю, терияки, чесночный ранч, горчичный, томатный, на основе растительных масел «Гриль» и «Бургер». Овощи – маринованные огурчики, помидоры, перец, лук с бальзамическим уксусом, лук жаренный, салат и т.д.

– маринованные огурчики, помидоры, перец, лук с бальзамическим уксусом, лук жаренный, салат и т.д. Сыры Чеддер – ну какой бургер без сыра Чеддер?

Котлетки и другие продукты от «Бургер дома» — это настоящий кулинарный конструктор. Чтобы понять стоимость «комплекта» для приготовления бургера, просто прибавьте к цене котлетки, например, 73,25 руб. (23,25 руб – булочка цветная, 15 руб – сыр чеддер, 17,50 руб – огурцы, помидоры, салат, лук, перец, 17,50 руб – два вида соусов).

