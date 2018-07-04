Красота спасёт мир и чемпионат мира

В России в самом разгаре чемпионат мира по футболу. На стадионах можно встретить представителей абсолютно всех стран мира. Даже тех, чьи сборные не пробились в основную сетку самого популярного спортивного турнира в мире.
Особенно приятно, что на трибунах в невероятном количестве водятся симпатичные девушки. Какому мужчине не понравится сочетание футбола высочайшего уровня и женской красоты? Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее радующих глаз снимков.
А на сладкое вот вам
Началось всё с того, что в матче открытия в кадр фотокорреспондентам попала привлекательная блондинка в кокошнике. Снимки получились настолько удачными, что вскоре её лицо можно было встретить практически везде – афиши, заставки, плакаты… Ни для кого не секрет, что в России пруд пруди белокурых красавиц, но вышел небольшой конфуз. Особо дотошные «следователи» нашли не только имя красавицы (Наталья Немчинова или Андреева), но и кое-какие детали её личной жизни. Оказалась, что девушка балуется порнографией. Моралисты тут же подняли вой, а фотки постарались как можно быстрее и ото всюду убрать. Теперь вы знаете её имя и можете сами оценить сценические и актёрские таланты. Только не говорите, что не знаете, что делать.
Через некоторое время она даже дала интервью самому популярному спортивному порталу рунета… прямо как звезда спорта. В беседе она говорит, что порноактрисой не работала, а просто баловалась съёмкой домашнего видео, которое потом её бывший слил в сеть.
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