Красота спасёт мир и чемпионат мира

В России в самом разгаре чемпионат мира по футболу. На стадионах можно встретить представителей абсолютно всех стран мира. Даже тех, чьи сборные не пробились в основную сетку самого популярного спортивного турнира в мире.

Особенно приятно, что на трибунах в невероятном количестве водятся симпатичные девушки. Какому мужчине не понравится сочетание футбола высочайшего уровня и женской красоты? Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее радующих глаз снимков.

А на сладкое вот вам

Началось всё с того, что в матче открытия в кадр фотокорреспондентам попала привлекательная блондинка в кокошнике. Снимки получились настолько удачными, что вскоре её лицо можно было встретить практически везде – афиши, заставки, плакаты… Ни для кого не секрет, что в России пруд пруди белокурых красавиц, но вышел небольшой конфуз. Особо дотошные «следователи» нашли не только имя красавицы (Наталья Немчинова или Андреева), но и кое-какие детали её личной жизни. Оказалась, что девушка балуется порнографией. Моралисты тут же подняли вой, а фотки постарались как можно быстрее и ото всюду убрать. Теперь вы знаете её имя и можете сами оценить сценические и актёрские таланты. Только не говорите, что не знаете, что делать.

Через некоторое время она даже дала интервью самому популярному спортивному порталу рунета… прямо как звезда спорта. В беседе она говорит, что порноактрисой не работала, а просто баловалась съёмкой домашнего видео, которое потом её бывший слил в сеть.

