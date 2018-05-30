Как сдать квартиру на время чемпионата мира по футболу

В этом году, как все мы знаем, в России пройдёт чемпионат мира по футболу, самое грандиозное и популярное событие в мире спорта. По сравнению с ним ни летняя, ни зимняя Олимпиады и рядом не стояли. Для России это шанс улучшить свою репутацию в глазах людей всего мира и немного подзаработать.

Теоретически заработает вся страна, государство, но сегодня речь пойдёт, как и нам, простым смертным, тоже отщипнуть кусочек пирога. Если у вас завалялась лишняя квартира в одном из городов, где будут матчи (Москва, Петербург, Казань, Волгоград, Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Саранск, Калининград, Нижний Новгород, Самара), то её можно сдать приезжающим болельщикам.

Этап 1 – подготовка

Для начала перевозим свои личные вещи в другую квартиру или на дачу. Где вы там собираетесь во время ЧМ жить? Далее готовим квартиру к сдаче:

Генеральная уборка.

Починка всего, что можно – батарейки в пульте от телевизора, дверные и оконные ручки, розетки, выключатели, лампочки, капающие краны, Wi-Fi роутер, бумажка с паролем и т.д.

Покупка необходимого инвентаря – полотенца, простыни, столовые приборы, мыло, туалетная бумага, стиральный порошок, посуда, освежитель воздуха и т.д. Не будете же вы чужим людям оставлять своё? Кстати, на чемпионат мира приедут совершенно разные люди, и это тоже нужно учитывать – компании друзей-студентов подойдёт что-то попроще, а семья с маленькими деньги будет более требовательной к условиям. В любом случае желательно купить несколько карт города и небольшой бумажный справочник с нужными телефонами и адресами. Вдруг людям понадобится.

Далее делаем хорошие фото всех комнат, вида из окна, подъезда. Чем выше будет качество, тем лучше. Желательно пропустить изображения хотя бы через простецкий фильтр автокоррекции контрастности и цвета. Если в кадр попал окурок в вашем подъезде или таракан в туалете, то лучше прибегнуть к ретуши.

Готовим текст объявления. Коротко и только делу. Желательно на нескольких языках. Да, иностранцы могут перевести через переводчик Google, но опытные лингвисты говорят, что русский язык очень сложно поддаётся машинному переводу. Сначала пишем на русском (для россиян, туристов из СНГ и сербов.. поляки и хорваты, пожалуй, тоже смогут уловить суть), потом – на английском (всё-таки международный язык, на котором говорят очень многие), потом можно на испанском (поймут не только туристы из Испании, Панамы, Коста-Рики, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Мексики, Перу, но бразильцы с португальцами) и немецком (действующие чемпионы мира как-никак, к тому же немцы богато живут, недалеко находятся и любят футбол, потому на них тоже нужно ориентироваться – их будет много).

Этап 2 – регистрация объекта

Самый простой способ – зарегистрировать объявление на avito.ru и ждать звонков и писем. Не слишком продвинуто, но вдруг. Разумеется, в этом случае ваши клиенты будут русскоговорящими.

Далее регистрируем свой объект на сайте booking.com. Сначала заводим аккаунт, потом прикрепляем к нему объект, заполняем анкету, выбираем географическое положение, прикрепляем контактные данные, описание, фотки. Там всё понятно и ребёнку, проблем возникнуть не должно.

Ещё один популярный сайт – airbnb.com. Регистрация тут тоже сложностью не отличается. Регистрируем аккаунт, заполняем анкету, в которой указываем ваши личные правила (когда приходить/уходить, шуметь или нет, бухать или нет и т.д.) и наличие удобств в квартире. Прикрепляем фото и пишем от себя короткое описание в неформальном стиле. Желательно на нескольких языках, хотя на сайте и есть встроенная функция перевода. Кстати, оплата тут происходить только по безналичному расчёту, потому обязательно следует привязать к аккаунту банковскую карту. От того же букинга этот сайт отличается более неформальным характером, большей душевностью. Если приезжают люди из другой страны, то постарайтесь в двух словах рассказать им о своём городе и тех местах, которые вы рекомендуете им посетить. Также можно рассказать немного о себе и том, что вы знаете об их стране.

После регистрации желательно быть на связи и оперативно отвечать на сообщения или звонки на всех трёх ресурсах. Возможно, людям для принятия решения не хватает какой-то информации, и вам нужно как можно быстрее эту информацию дать. Если квартиру сдали, например, через букинг, то сразу же корректируйте свободные даты в эйре и наоборот, чтобы не было неприятных пересечений.

Этап 3 – заселение-выселение-заселение

Итак, появились клиенты. Заселяем. Встречаем, везём, показываем и максимально подробно рассказываем о районе и квартире. Стараемся быть максимально вежливыми и приветливыми, даже если люди по каким-то субъективным причинам вам не нравятся. Обязательно информируем их о российских законах – не шуметь после 23:00, на улице не бухать, с несовершеннолетними не спать и т.д. Оставляем свой номер телефона для связи по любым вопросам. Также можно рассказать о любых услугах, которые могут им понадобится – такси, экскурсии, заказ еды и напитков, парикмахерская, прачечная, полиция, скорая, пожарная служба, психолог, экстрасенс, проститутки и т.п. При желании можно предложить им свои услуги таксиста и заработать ещё немного. Разумеется, просим не портить имущество, а если что-то сломают или разобьют – надо взыскать компенсацию ущерба. Если их всё устраивает – идём в МВД и регистрируем. Иностранцы подлежат регистрации, даже если остановились на один день. Россияне могут жить без регистрации до трёх дней.

Чтобы зарегистрировать иностранца нужен ваш паспорт и копии его документов – паспорта, визы и миграционной карты. Для россиян нужны паспорта и личное присутствие. В самом конце отдаём ключи и по возможности предупреждаем соседей и участкового. Также стараемся быть на связи, чтобы в случае каких-то вопросом помочь людям словом и/или делом – так у вас будут положительные отзывы, которые играют большую роль при конкурентной борьбе за постояльцев.

При отъезде ещё раз напрягаем непривыкшие к улыбке русские губы и желаем уезжающим всего хорошего. После этого, перед заселением следующей партии болельщиков проводим уборку ещё раз.

Этап 4 – итоги

В конце любого мероприятия нужно подвести итоги. В вашем конкретном случае – финансовые. Не спешите считать прибыль, сначала отдайте родному государству 13%, заполнив в ФНС справку 3-НДФЛ (не позднее апреля следующего года). Потом можно посчитать все свои затраты, выручку и выявить сумму чистой прибыли, ведь это самое интересное.