2018 год в музыке – 25 важнейших фестивалей

В этом году состоится немало интересных концертов и фестивалей, как в России, так и за рубежом.

Усадьба Jazz

Место: СПб, Москва, Екатеринбург, Воронеж.

Время: СПб – 28 июля, Москва – 2-3 июня, Екатеринбург – 21 июля, Воронеж – 7 июля.

Цена: СПб – 1800 руб., Москва – 2500 руб., Екатеринбург – 1500 руб., Воронеж – 1500 руб. Билеты ищите на kassir.ru.

Сайт: usadba-jazz.ru

Тут вас порадуют представители джаза, этно, фанка, блюза и многих других похожих жанров. Состав участников пока полностью не оглашают. В Москве точно будут Away, SunSay, Марк Эльяху, Алексей Архиповский, Донни Маккаслин.

Stereoleto

Место: Петербург.

Время: 10-11 июня.

Цена: от 2500 руб. – kassir.ru

Сайт: bestfest.ru.

В этом году северная столица примет уже 17-й по счёт фестиваль Stereoleto. Пройдёт он в этот раз в дизайн центре ARTPLAY. Помимо музыки организаторы заманивают гастрономической программой и выставкой современных художников. Некоторые участники уже известны – «Кирпичи», «Пошлая Молли», Franz Ferdinand, Milky Chance.

КИНОпробы. Solstice

Место: Новгородская область, Окуловка.

Время: 23-24 июня.

Цена: от 750 руб. – concert.ru.

Сайт: okulovkafest.ru.

Фестиваль пройдёт на окуловском аэродроме только второй раз. Само событие приурочено к летнему солнцестоянию и группе «Кино». Среди участников в этом году такие монстры, как «Алиса», «Пилот», «ДДТ» и «Калинов Мост».

Дикая мята

Место: Тульская область, Бунырево.

Время: 9-11 июня.

Цена: от 3500 руб.

Сайт: mintmusic.ru.

Этот фестиваль пройдёт уже десятый раз. Он значительно отличается от других событий в этом списке. Прежде всего тем, что ориентирован на более спокойную публику, в том числе на детей. Уже подтвердили своё участие Земфира, «Браво», «Animal ДжаZ», The Hatters и Mgzavrebi.

YLETAЙ

Место: Удмуртия, Нечкино.

Время: 20-22 июля.

Цена: от 2600 руб.

Сайт: uletayfest.ru.

В деревне под Ижевской собираются любители рока с 2007 года. В 2018-м приедут «Тролль гнёт ель», «Сурганова и оркестр», «Агата Кристи», «Нейромонах Феофан».

Доброфест

Место: Ярославская область, аэродром «Левцово».

Время: 27-29 июля.

Цена: 4200 руб.

Сайт: dobrofest.info.

Тут нет разделения на зоны – все зрители находятся в общем пространстве. Выступают, как правило, представители самых разных жанров – рок, панк, хип-хоп, альтернатива. В этом году будут «Наив», 25/17, «Animal ДжаZ», Anacondaz, Exploited.

Park Live

Место: Москва.

Время: 27-29 июля.

Цена: от 4000 руб на Redkassa.ru, Parter.ru, Kassir.ru.

Сайт: park.live

Теперь фестиваль растянется на три дня. Проходить будет в парке Горького. Жанровое разнообразие велико, как никогда – Gorillaz, Massive Attack, Иван Дорн, David Guetta.

Нашествие

Место: Тверская область, Большое Завидово.

Время: 3-5 августа.

Цена: от 1700 руб.

Сайт: nashestvie.ru.

Один из самых известных и популярных фестивалей. Проводится уже 19 лет, в прошлом году был зафиксирован рекорд – 200 тысяч зрителей.

Тамань – полуостров свободы

Место: Краснодарский край, Веселовка.

Время: 3-5 августа.

Цена: 3000 руб — 23bileta.ru.

Сайт: tamanfest.com.

Начиналось всё, как сугубо байкерское шоу, но со временем стали подтягивать и просто любители рока. Ожидается до 70 музыкальных коллективов. Самые известные – «Порнофильмы», «Кипелов», «Слот», LOUNA.

Чернозём

Место: Тамбов.

Время: 17-19 августа.

Цена: от 1500 руб.

Сайт: chernozemrock.ru.

Классически рок-фестиваль. Организаторы называют своё детище «самым душевным событием года». В этом году точно будут «Ленинград», «ДДТ», «Пилот», «Кипелов», «Эпидемия».

Primavera Sound

Место: Испания, Барселона.

Время: 30 мая – 3 июня.

Цена: от 58 евро.

Сайт: primaverasound.com.

Тут гостям фестиваля не придётся ночевать в палатках в грязи, ведь событие будут проводить на площадке, которую построили для Всеобщего форума культур. Ожидается более 300 исполнителей. Самые крутые – Bjork, The Bad Seeds, Mogwai, Lorde и другие.

Rock am Ring

Место: Германия, Нюрбург.

Время:1-3 июня.

Цена: от 189 евро на www.eventim.de

Сайт: rock-am-ring.com

История фестиваля началась в 1985 году. Здесь засветились самые известные и талантливые коллективы. В этом году ожидается более 70 групп, самые известные из которых – Foo Fighters, Muse, Gorillaz и Thirty Seconds To Mars.

Sonar

Место: Испания, Барселона.

Время: 14-16 июня.

Цена: от 85 евро.

Сайт: sonar.es

Здесь собираются любители не рока, а электронной музыки. Трое суток тут не будет прекращаться поток музыки – настоящий вызов для бывалых тусовщиков.

Graspop Metal Meeting 2018

Место: Бельгия, Дессел.

Время: 21-24 июня.

Цена: от 90 евро на proximusgoformusic.be и ticketmaster.be.

Сайт: graspop.be.

На этот бельгийский фестиваль в этом году приедут Guns N’Roses, Ghost, Kataklysm и множество других звёздных коллективов.

Donauinselfest

Место: Австрия, Вена.

Время: 22-24 июня.

Цена: бесплатно.

Сайт: donauinselfest.at

Отличный фестиваль в честь реки Дунай. Самое приятное, что вход бесплатный. Окончательного списка участников пока нет.

Hellfest Open Air Festival

Место: Франия, Клисон.

Время: 23-24 июня.

Цена: нет данных.

Сайт: oyafestivalen.no

Этот фестиваль специализируется на тяжёлом роке, хэви-метал. В 2018 м тут ждут в гости Iron Maiden, Nightwish, Marilyn Manson, Bullet For My Vallentine.

Awakenings Festival

Место: Нидерланды, Амстердам.

Время: 30 июня – 1 июля.

Цена: от 52,5 евро.

Сайт: awakenings.com

Для всех любителей техно. Этим летом в Амстердаме ждут Boris Brejcha, Maceo Plex, Adam Beyer, Ben Klock, Nina Kraviz и других звёзд.

Roskilde Festival

Место: Дания, Роскилле

Время: 30 июня – 7 июля.

Цена: от 1 050 датский крон.

Сайт: roskilde-festival.dk

Самый значимый северо-европейский фестиваль. Впервые его провели в 1971 году. В 2018-м там ждут Bruno Mars, Gorillaz, Eminem и ещё много кого. Всего более 70 коллективов.

Ultra Europe

Место: Хорватия, Сплит.

Время: 5-11 июля.

Цена: от 125 евро.

Сайт: ultraeurope.com

Курортный хорватский город Сплит каждый год принимает у себя тысячи меломанов. В этом году уже точно будут Armin van Buuren, Steve Angello, David Guetta.

Sziget

Место: Венгрия, Будапешт.

Время: 8 -15 июля.

Цена: от 70 евро.

Сайт: szigetfestival.com

Тут собраны музыканты, художники и дизайнеры, работающие в разных жанрах. В 2018-м сцена будет принадлежать Gogol Bordello, Lana Del Rey, Gorillaz и многим другим.

Positivus

Место: Латвия, Салацгрива.

Время: 20-22 июля.

Цена: от 50 евро.

Сайт: positivusfestival.com

Ещё один фестиваль на берегу моря. На этот раз речь о Балтике. В этом году маленький латвийский город на границе с Эстонией посетят Ник Кейв, The Prodigy и другие именитые коллективы.

Bestival

Место: Великобритания, Дорсет.

Время: 2-5 августа.

Цена: от 160 фунтов.

Сайт: bestival.net

Этот фестиваль отличается почти цирковым колоритом. Чопорные англичане каждый год собирают до 60 тысяч гостей со всего мира.

Wacken Open Air 2018

Место: Германия, Вакен.

Время: 2-4 августа.

Цена: 221 евро на metaltix.com

Сайт: wacken.com

Уже ставший культовым рокерский фестиваль. В этом году тут будут такие монстры как Nazareth, Judas Priest, Epica и Nightwish.

Рок за бобров

Место: Беларусь, Минск.

Время: 4 августа.

Цена: 28 белорусских рублей.

Сайт: rock.bobrov.by

Его называют белорусским «Вудстоком». Фестиваль молод, но уже известен всем любителям рока с постсоветского пространства. В 2018 тут будут «Звери», Noize MC, Louna и многие другие.

Øya

Место: Норвегия, Осло.

Время: 7-11 августа.

Цена: от 989 норвежских крон на ticketmaster.no.

Сайт: oyafestivalen.no.

Один из самых известных и популярных фестивалей Скандинавии. А этом году ожидается солидная программа: Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Charlotte Gainsbourg и многие другие.