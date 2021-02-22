10 жутких книг о странных домах

Все в детстве любили истории о приведениях. И очень многие сохранили эту тягу и во взрослом возрасте. Истории с мистическими нотками нравятся очень многим. Мы собрали для вас 10 книг о необъяснимых явлениях в заброшенных домах.
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Ширли Джексон – «Призраки дома на холме»
Сам Стивен Кинг признал это произведение важнейшим в своём жанре. Зловещий дом построен в мистической местности, где с давних времён регулярно случаются самоубийства и убийства. В дом приезжает эксцентричный исследователь, который в компании с несколькими учёными вознамерился пожить тут и доказать существование сверхъестественного.
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Ричард Матесон – «Адский дом»
Старый заброшенный дом пустует больше 20 лет. Все местные жители знают о чертовщинке, которая творится в нём. Умирающий миллионер решил бросить все ресурсы на то, чтобы исследовать загробный мир и возможных призраков. Для этого он организует экспедицию в печально известный дом.
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Джеймс Герберт – «Тайна Крикли-холла»
Супружеская пара тяжело переживает исчезновение ребёнка. Чета решает поселиться в сельской местности, чтобы привести мысли в порядок. Однако они крайне неудачно выбрали место для этого – старинный дом хранит в себе множество страшных тайн.
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Бентли Литтл – «Дом»
Пятеро не похожих друг на друга незнакомцев с детства страдают от ночных кошмаров. Но, как оказалось, у них больше общего, чем кажется на первый взгляд – их всех мучают одни и те же кошмары.
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Линкольн Чайлд – «Забытая комната»
Секретный исследовательский центр становится центром трагических событий. Всех членов группы учёных посещают страшные видения. Кто-то даже решается на самоубийство. Оставшиеся в живых пытаются выжить и не сойти с ума. Удаётся найти источник цепочки трагических событий – некая комната без окон и дверей в здании центра.
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Хизер Грэм – «Смертельная ночь»
Два брата получают в наследство от далёкого родственника дом. Старший из них рассуждает рационально и не верит во всякую потустороннюю чепуху. Но на деле столкнувшись с проявлениями агрессивных сущностей, он меняет своё мнение о данной теме.
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Бентли Литтл – «Курорт»
Короткий курортный тур по скидке оборачивается для героев настоящим адом – пытки, убийства, человеческие жертвоприношения…
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Адам Нэвилл – «Номер 16»
Пустующая больше полувека квартира в старинном районе Лондона достаётся в наследство молодой девушке. Она ничего не знает ни о ней, ни о своей бабушке, которая там жила. По дневникам старушки ей придётся разобраться в запутанной семейной истории.
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Франк Тилье – «Головоломка»
Заброшенная психиатрическая лечебница. Какой-то неизвестный миллионер решил организовать игру, реалити-шоу, где участники будут бороться друг с другом и собственными страхами. Очень быстро становится понятно, что игра очень непростая.
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Адам Нэвилл – «Дом малых теней»
Умирает всеми забытый странноватый кукольник и таксидермист. Наследники решают продать его коллекцию чучел и кукол. Сотрудница аукционного дома очень быстро понимает, что это не просто куклы.
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