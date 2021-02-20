Почтовые марки «Звёздные Войны»

Эпохальная серия фильмов «Звёздные Войны» уже вошла в историю. Подрастает уже третье поколение фанатеющих гиков, которые регулярно пересматривают фильмы, покупают атрибутику, читают книги, пишут свои (фанфики), объединяются в сообщества. При этом фильмы пошли дальше – многие дизайнерские, визуальные решения Джорджа Лукаса предвосхитили развитие науки и техники.

Совсем недавно Disney (новый правообладатель «Звёздных Войн») выпустил серию почтовых марок, посвящённую дроидам из всех частей линейки фильмов. Партнёром стала глобальная некоммерческая образовательная организация STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Пока в линейке 10 марок с изображением R2-D2, C-3PO, BB-8 и менее известные небольшие роботы – например, 2-1B (дроид-хирург из «Империя наносит ответный удар»). Отличный повод для фанатов воспользоваться олдскульной бумажной почтой.