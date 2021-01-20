Самые ожидаемые игры на тему космоса
В 2021 году выйдет немало крутых игр. Вот самые сочные:
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Elite Dangerous: Odyssey
Космическая «песочница» с огромным, открытым миром. Игрок начинает с небольшой суммой денег и скромным кораблём. Далее предстоит построить свою империю и избороздить просторы Вселенной. Сама игра вышла ещё в 2015 году, но теперь поклонники ждут масштабное обновление.
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Beyond Good and Evil 2
Первая часть увидела свет в 2003 году. А теперь вот ждём приквел космического экшена. Игра слывёт жутким долгостроем. Изначально её обещали ещё в 2008, а с тех много раз переносили предполагаемую дату релиза. С игровой точки зрения тут будет открытый мир с множеством игроком. При этом действия каждого будут влиять на окружение.
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Dyson Sphere Program
Научно-фантастически космический экономический симулятор. Ранний доступ уже открыт. В далёком будущем человечество вознамерилось построить огромное сооружение вокруг Солнца для генерации энергии. Предстоит планировать и размещать различные объекты производства и инфраструктуры. Обещают большую свободу для игроков.
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Mass Effect Legendary Edition
Культовая серия игр выпускает ещё одно звено. По сути, это масштабное обновление старой версии – как графически, так и с точки зрения игровых механик.
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Halo Infinite
Вторая часть крутейшего экшена будет прямым продолжением дебютной игры. Обещают нелинейный сюжет, разнообразный арсенал и реалистичную механику боёв.
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Everspace 2
Классный космический шутер. Игроку так же предлагают обилие сюжетных линий и целый спектр кампаний. Ещё тут будут большие возможности кастомизации кораблей.
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Exo One
Необычная игра с уникальной концепцией. Это гонки на разных планетах. На каждой из них предстоит учитывать силу гравитации, плотность атмосферы и другие факторы. Скриншоты очень красивые.
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Occupy Mars: The Game
Игроку предстоит выполнять задания и путешествовать по открытому миру не до конца ещё освоенного Марса. Также нужно будет обустраивать свою колонию и конкурировать с другими.
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