Самые ожидаемые игры на тему космоса

В 2021 году выйдет немало крутых игр. Вот самые сочные:

Elite Dangerous: Odyssey

Космическая «песочница» с огромным, открытым миром. Игрок начинает с небольшой суммой денег и скромным кораблём. Далее предстоит построить свою империю и избороздить просторы Вселенной. Сама игра вышла ещё в 2015 году, но теперь поклонники ждут масштабное обновление.

Beyond Good and Evil 2

Первая часть увидела свет в 2003 году. А теперь вот ждём приквел космического экшена. Игра слывёт жутким долгостроем. Изначально её обещали ещё в 2008, а с тех много раз переносили предполагаемую дату релиза. С игровой точки зрения тут будет открытый мир с множеством игроком. При этом действия каждого будут влиять на окружение.

Dyson Sphere Program

Научно-фантастически космический экономический симулятор. Ранний доступ уже открыт. В далёком будущем человечество вознамерилось построить огромное сооружение вокруг Солнца для генерации энергии. Предстоит планировать и размещать различные объекты производства и инфраструктуры. Обещают большую свободу для игроков.

Mass Effect Legendary Edition

Культовая серия игр выпускает ещё одно звено. По сути, это масштабное обновление старой версии – как графически, так и с точки зрения игровых механик.

Halo Infinite

Вторая часть крутейшего экшена будет прямым продолжением дебютной игры. Обещают нелинейный сюжет, разнообразный арсенал и реалистичную механику боёв.

Everspace 2

Классный космический шутер. Игроку так же предлагают обилие сюжетных линий и целый спектр кампаний. Ещё тут будут большие возможности кастомизации кораблей.

Exo One

Необычная игра с уникальной концепцией. Это гонки на разных планетах. На каждой из них предстоит учитывать силу гравитации, плотность атмосферы и другие факторы. Скриншоты очень красивые.

Occupy Mars: The Game

Игроку предстоит выполнять задания и путешествовать по открытому миру не до конца ещё освоенного Марса. Также нужно будет обустраивать свою колонию и конкурировать с другими.