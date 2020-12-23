Главный нон-фикшн книги 2020 года

Сложный год наложил отпечаток и на литературу.

Главный бестселлеры года расскажут нам об актуальных, важных и интересных вещах.

Эдит Ева Эгер – «Выбор. О свободе и внутренней силе человека»

Душещипательная история словацкой девушки, попавшей в концлагерь. В таких нечеловеческих условиях героиня проявляет исполинскую внутреннюю силу, чем «заражает» и товарищей по несчастью.

Стивен Пинкер – «Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше»

Большое исследование войн и статистики домашнего насилия. Всё сводится к оптимистичным выводам – несмотря на все сложности, современный мир намного, намного лучше, чем ещё 100 лет назад. А о более давних временах и говорить нечего. С течение времени число убийств и насилия сокращается как в абсолютном выражении, так и в относительном.

Настя Травкина – «Homo Mutabilis. Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь»

Предельно понятная и увлекательная книга о нашем мозге вообще и о том, как можно преодолеть укоренившиеся негативные установки, в частности. Автор на своём примере рассказывает, как можно вносить в жизнь кардинальные изменения.

Елена Резанова – «Это норм! Книга о поисках себя, кризисах карьеры и самоопределении»

Тут рассматривается проблема карьеры – её цикличность, кризисы и способы выхода из них. Очень актуально для тех, кому не нравится их работа. Нужно только задать себе несколько правильных вопросов.

Тимур Зарудный и Сергей Жданов – «Легко и просто. Как справляться с задачами, к которым страшно подступиться»

Полезная книга для тех, кто данные самому себе в новый год обещания забывает к концу января. Тут есть интересные и по-настоящему мощные способы самомотивации и преодоления трудностей.

Ольга Примаченко – «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»

Хорошая книга для тех, кто слишком много думает о том, что о нём подумают. С ней вы сможете раскрепоститься, начать любить себя горячо и по-настоящему и благодаря этому наладить все сферы жизни.

Скотт Янг – «Суперобучение»

Автор за год освоил четырёхгодичную программу по программированию Массачусетского университета, плюс четыре иностранных языка до приличного разговорного уровня. С читателем он делится своими принципами обучения. Их девять. Очень интересно. Полезно тем, у кого вечно «нет времени».

Ирина Фуфаева – «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция»

Для всех любителей русского языка. Тут рассматриваются слова женского рода. Имеются в виду именно «новые» слова, современные и «прогрессивные». Весьма оригинальный подход.

Полина Лосева – «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться»

Тут мы узнаем много интересного о старении человеческого организма – разные уровни, стадии и модели старения. С помощью этих данных мы совершенно точно сможет повысить качество жизни в зрелом возрасте.