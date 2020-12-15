Как спорт влияет на женскую фигуру

Не все спортсменочки одинаково сочные.

Вам нравятся стройные подтянутые девушки? Упругие по всех местах и грациозные, словно лань… Однако на деле некоторые виды спорта просто уродуют и без того не самую заметную девчулю. Давайте разберёмся как влияют на фигуру различные виды спорта.

Лыжи, коньки и биатлон

В зимних видах, как правило, требуются очень сильные, выносливые ноги и максимально сухой, лёгкий «верх». Особенно выделяются конькобежки – у них просто огромные ляжки (как и у велогонщиц), и выглядит всё это не слишком женственно, сами понимаете. Хоккеистки чуть более пропорциональные – в этом виде спорта важна резкость, реакция и умение потолкаться плечом в плечо. В итоге получаем физически крепких дам, которые годам к 30 рискуют превратиться в мужиков. Исключение составляют фигуристки – тут всё соответствует общепринятым стандартам красоты.

Гребля, плавание, водное поло

А вот тут куда важнее плечевой пояс. Тут можно найти девушек с мускулистыми руками и широченными плечами. Рядом с такой девушкой большинству хлюпиков будет неуютно, сами знаете почему. Плавчихи-синхронистки и прыгуньи с вышки тоже этим грешат, но в меньшей степени – в этих видах спорта важна грация и артистизм, которые судьи тоже оценивают.

Лёгкая атлетика

В этом едином виде спорта есть очень разные дисциплины. Например, бегуньи на длинные дистанции имеют сухое, лёгкое сложение и мускулистые ноги. Спринтерши – огромные ляжки и вообще увеличенную мускулатуру. Более женственными выглядят прыгуньи в высоту и длину. А толкательницы ядра, дискоболки, метательницы копья и молота и вовсе, как правило, обладают коренастым телосложением, которые никак не вписывается в наше представление о женской красоте.

Тяжёлая атлетика

Тут всё зависит от весовой категории. При небольших весах встречаются миниатюрные и миленькие девушки. А вот в более тяжёлых категориях…. Без слёз невозможно смотреть. По-человечески жалко девчонок, но это их сознательный выбор.

Единоборства

Тут в большинстве случаев женская красота тоже уходит ближе к тяжёлым весовым категориям. Симпатичных женщин можно найти только в небольших весах, да и то не везде. Напомним, что существует женская борьба разных видов (в том числе сумо, например).

Гимнастика

Тут судьи оценивают не только правильно выполнения упражнений и общую геометрию движений, но также артистизм (особенно в гимнастике художественной). Потому совсем страшненьких здесь тоже нет. В общем и целом, девушки в этих видах спорта вполне симпатичные. По крайней мере, фигурка присутствует.

Футбол, гандбол, баскетбол, волейбол

Игровички бывают очень разными. В баскетболе, понятное дело, девушки более высокие. В футболе бывают совершенно разные на вид. В гандболе и волейболе – зависит от позиции, бывают всякие.

Стрельба

В таком спорте, как стрельба из чего бы то ни было (лук, пистолет, винтовка) тренировки мало сказываются на фигуре – что есть от природы, то и остаётся.