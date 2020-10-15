9 пород собак, о которых вы не знали

Не все породы так известны, как, например, ретривер, бульдог, хаски или немецкая овчарка. Есть такие, о которых большинство и не слышало никогда. Вот 10 малоизвестных пород:

Ивисская борзая

Этих песёлей вывели на Балеарских островах (Испания). Раньше использовали для охоты на диких кроликов. Теперь всё чаще они просто компаньоны. Обладают короткой, гладкой и жёсткой шерстью, как и подобает жителю жарких стран. Говорят, что отлично ладят с детьми и очень игривые.

Пикардийская овчарка

Как видно из названия, эти собаки появились в Пикардии (провинция во Франции). После второй мировой войны мы почти потеряли эту породу. Но ценители со всего мира смогли её спасти, и теперь их поголовье увеличивается. На первых взгляд кажутся, лохматыми дворнягами, но нет – это просто их фишка, взъерошенная шерсть. Как и все овчарки, остро нуждаются в умственной нагрузке и отличаются спокойным нравом.

Баварская горная гончая

Этот немец нуждается в больших физических нагрузках: в квартире держать такого красавца – настоящее преступление. Очень энергичные, но при этом легко поддаются дрессуре.

Древесная теннессийская тигровая собака

Отличный охотник или просто весёлый компаньон. В районе гор Аппалачей (США) её до сих пор активной используют для охоты на мелких зверей. Пёс обладает красивой пёстрой шерстью, что придаёт ему сходство с тигром.

Норвежский лундехунд

Этот маленький товарищ в давние времена спасал людей от голодной смерти – с ним охотились на морских птиц в прибрежных скалах. У него очень гибкая шея и развитые пальцы на лапах, чтобы держаться на мокрых камнях.

Бергамская овчарка

Плотная шерсть этого итальянца сама собой сплетается в «дреды». Это очень помогает в холодных условиях Альп. Как и все «пастухи», нуждается в немалой физической активности. Лучше держать не в квартире.

Малый португальский поденгу

Очень смышлёный и быстрый малец. Любит бегать, и без этого начинает грустить и болеть.

Перуанская голая собака

Говорят, что она не так остро нуждается в нагрузках – обычных прогулок в лёгком темпе будет достаточно. Ещё летом рекомендуют использовать крем от загара. Ещё пишут, что они могут быть темпераментными, а с детьми лучше их не оставлять.

Салюки

Предки этих собак использовались фараонами доя охоты. Сегодня они очень активны, умны и отлично ладят с человеком.