6 предприятий, дающих пожизненную гарантию на свою продукцию

В мире нет ничего вечного. Хотя, постойте…

Но кое-что всё-таки приближается к этому абсолюту. Мы нашли 6 фирм, который настолько уверены в своей продукции, что дают пожизненную гарантию.

Часы Cartier

Французская фирма обещает своим клиентам ремонт и исправление любых дефектов в течение всего срока пользования. А вот швейцарцы ограничиваются большими сроками, но не пожизненно.

Ручки Caran d’Ache

Распиаренный Parker даёт три года гарантии, а мало известная фирма Caran d’Ache – пожизненно! На все детали, полностью. Красавцы!

Зажигалки Zippo

Легендарный бренд настолько крут, что совершенно бесплатно чинит свою продукцию пожизненно. Прямо сейчас можно обратиться в сервисный центр и починить зажигалку, выпущенную в 1930-х. Просто фантастика!

Велосипед Kona

Этот производитель даёт на разные узлы своих велосипедов многолетние гарантии, а вот на стальную раму – вообще пожизненно!

Зубные импланты Nobel Biocare

Данная фирма настолько уверена в своих имплантах, что обязуется чинить их на протяжении всей жизни клиента.

Инструмент Snap-on

Американский производитель ручного инструмента настолько крут, что даёт пожизненную гарантию на большинство пунктов своего каталога. Если вы пользовались отвёрткой как зубилом и сломали, то вам её починят или заменят.