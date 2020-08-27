Мобильная игра по «Ведьмаку» по типу Pokemon Go

Совсем скоро в неё погрузится весь мир.

Недавно представители студии CD Projekt Group анонсировали мобильную игру The Witcher: Monster Slayer. Несколько лет назад Pokemon Go стал прорывом и фурором. В неё играли во всём мире – от мало до велика. В интернете даже гулял скриншот объявления о работе – нужен был человек, который будет играть в игру и прокачивать аккаунт. Система дополненной реальности оказалась очень удачной.

Теперь нам предлагают погрузиться не в мультяшно-детский мир с разноцветными животными, а в более гнетущую фэнтезийную атмосферу. Тут тоже нужно будет искать монстров. Но, во-первых, это будут страшные, агрессивные существа, а не телепузики какие-то. Во-вторых, с ними нужно будет сражаться, а не просто бросать мяч. Далее всё по накатанной – опыт, артефакты, прокачка персонажа. Приложение будет учитывать не только тип локации, но и время суток, погоду.

Даты релиза пока нет. Пишут, что «скоро».