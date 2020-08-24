Экзотическое холодное оружие со всего мира

В мире огнестрела старая добрая сталь отчасти потеряла свою актуальность.

Но это лишь отчасти. До сих пор ножевой бой преподают военным и полицейских во всех странах мира, кроме того, есть многочисленная армия ценителей холодного оружия. Но сегодня мы не будем говорить о банальных ножах – речь пойдёт об экзотике, редком оружии, которому место в музеях.

Багхах

Как нетрудно понять из названия, это оружие из Индии. Острые когти можно носить и на костяшках (и использовать как кастет), и внутри ладони. Режущее действие сопоставимо с костями тигра или другой крупной кошки.

Катар

Ещё одно изобретение индусов. Этот кинжал имеет необычную для европейцев конструкцию – вместо рукояти в одной плоскости с клинком, он имеет рукоять, перпендикулярную ему. Им наносят в основном колющие удары. Встречаются экземпляры с очень длинным лезвием – до одного метра. Есть и малые – для тихих убийств в темноте – 10 см.

Индейская палица-дубина

Подобное дробящее оружие было у многих коренных народов Америки и Океании. Делали такие из твёрдого дерева, а на конце вырезали шар. Рукоять делали загнутой вперёд – для большей силы удара. Можно убить одним ударом – череп взрослого мужчины проламывает вовнутрь.

Индейская булава

Ещё одно изобретение краснокожих. В 15-16 веках простейшие мушкеты европейцев выполняли из твёрдого дерева, а если того требовала ситуация (противник близко, либо кончились заряды) – использовали, как дубину. Получалось неплохо. Индейцы заметили это и сделали свои булавы, формы, похожей на мушкет. Даже вставили лезвие – получилось что-то вроде европейского клевца.

Зульфикар

Это оружие имеет огромное религиозное, ритуально значение для мусульман. По преданию, мечом такой формы пользовался сам Мухаммед. Главная отличительная черта – двойное лезвие. Непонятно, как это помогает в бою, но до сих пор парадное обмундирование современным армий исламских стран включает в себя двойной клинок зульфикар.

Канабо

Эта длинная усиленная дубина из Японии. Её делали из твёрдых пород дерева и оснащали шипами или металлическими «буграми». Главная цель – выведение из строя боевого коня противника, а если получится, то его самого. Часто использовали чтобы повредить доспехи или меч оппонента – длинная рукоять обеспечивала огромным рычаг, за счёт чего клинок катаны ломался на раз-два.